Uśmiechnij się i przegoń złe myśli!

Warto zadać sobie pytanie – kiedy najczęściej ulegam napadom obżarstwa? W jakich sytuacjach potrzebuję pocieszacza w postaci jedzenia?

Czy następuje to w momencie, gdy pokłócę się z szefem/ koleżanką/ ukochanym? Czy siedząc sama w domu czując wszechogarniający smutek?

Czasami każdy z nas jest smutny, ma gorszy dzień. Warto zdać sobie sprawę z tego, że nie zawsze mamy na to wpływ. Bo co możemy poradzić na to, że np. Pani w okienku na poczcie też ma zły dzień i była niemiła? Ważne by nie brać wszystkiego do siebie – podejść z dystansem, uśmiechnąć się, powiedzieć coś miłego – szczęście jest zaraźliwe! Może zamiast narzekać, że jest zimno, szaro i nie mam na nic ochoty warto znaleźć kilka dobrych stron danej sytuacji? Wyjść z domu, pospacerować z psem, pojeździć rowerem, pozbierać kolorowe liście.. Banalne prawda? Ale zastanów się, kiedy ostatnio robiłaś coś takiego? Zadaj sobie następne pytanie – właściwie co mi szkodzi? Otóż to – nic nie szkodzi na przeszkodzie bym znów zaczęła cieszyć się życiem!

Kolorowe warzywa i owoce to jest to!

Jednak masz chwilę załamania i nie możesz zapanować nad żądzą jedzenia? Niestety takie sytuację mogą i będą się zdarzać podczas leczenia, można jednak w prosty sposób „złagodzić” skutki obżarstwa. Przed wyjściem na zakupy koniecznie przygotuj listę produktów, które zamierzasz kupić, dopisz również obok ich przybliżone ceny i weź ze sobą tylko odliczoną kwotę! Dlaczego? Dzięki temu unikniesz pokus i nie kupisz produktów, których nie zamierzałaś włożyć do koszyka.

A co warto mieć pod ręką w lodówce? Przede wszystkim – warzywa i owoce! Różne, kolorowe, sezonowe – szalej w tej materii do woli! Wybieraj te świeże, jędrne, dorodne okazy, które oprócz pysznego smaku będą również cieszyć Twoje oko. Oczywiście nawet w tej kwestii nie można przesadzić – kupuj z umiarem, by nie okazało się, że podczas napadu głodu zjesz naraz 5kg jabłek.

Śniadanie to podstawa codziennego jadłospisu

Główna zasada racjonalnego odżywiania – jadaj zawsze 5 posiłków dziennie, codziennie o równych porach. Pamiętaj również, że najważniejszym posiłkiem dnia jest.. śniadanie! Staraj się celebrować tą chwilę, pamiętaj o starannym przygotowaniu i ciekawym sposobie podanie. Nie masz pomysłu jak urozmaicić swoje śniadanie? Na wszystko jest metoda! Zamiast tradycyjnych kanapek przygotuj na osobnym talerzu pokrojone, różnokolorowe warzywa, na drugim talerzu kilka plasterków sera, szynki, jajka, pieczywo i masło podaj osobno – i dzięki temu masz królewskie śniadanie niczym w najlepszym hotelu!

Jadanie na mieście – nie, dziękuję!

Staraj się unikać spożywania posiłków poza domem. Nie daj się namówić znajomym na szybkiego hamburgera czy kurczaka w panierce, które są przesiąknięte tłuszczem i zrobione z produktów nie najlepszej jakości. Co zrobić gdy znajomi nie chcą ustąpić? Zaproponuj wypad do pobliskiej kawiarni czy herbaciarni i skosztujcie herbaty/ kawy, których nigdy wcześniej nie piliście. Takie miejsca mają również swój niepowtarzalny, kameralny klimat, dzięki czemu udowodnisz znajomym, że nie tylko masz świetny gust, ale również jesteś świetnym kompanem do rozmów.