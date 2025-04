Grypa - co to za choroba?

Grypa jest zespołem objawów, wywołanych przez zakażenie komórek błon śluzowych, górnych i dolnych dróg oddechowego, przez wirusy. Czynnikami sprawczymi w tym przypadku są wirusy grypy typu A, B lub C. Zbudowane są one z otoczki białkowej, na której znajdują się substancje służące do rozpoznawania odmiany wirusa i z rdzenia, w którym zawarty jest materiał genetyczny.

Zachorowania na grupę dzieli się na tzw. "sezonowe", występujące w Polsce w okresie od października do kwietnia oraz "epidemiczne". O tych ostatnich było bardzo głośno w kontekście zachorowań na "świńską" a wcześniej "ptasią grypę".

Zmienność genetyczna wirusów grypy

Wirusy grypy charakteryzują się wyjątkową zdolnością do zmienności genetycznej. Oznacza to, że fragmenty wirusa, które są rozpoznawane przez układ odpornościowy, ulegają dynamicznym modyfikacjom, co uniemożliwia wykształcenie odporności po przechorowaniu grypy. Wirusy powodujące grypę sezonową (typ A i B) wykazują niewielką zmienność genetyczną. Z kolei do powstania grypy epidemicznej (typ A) niezbędny jest tzw. „skok antygenowy“. Termin ten oznacza, że wirus gwałtownie zmutował, całkowicie zmieniając fragmenty identyfikujące go przez broniący organizm. Dzięki temu powoduje chorobę u dużo większej ilości osób niż grypa sezonowa. To przekłada się na większą śmiertelność.

Po czym rozpoznać grypę?

Objawy typowe dla grypy: wodnisty katar, ból głowy, ogólne rozbicie, ból gardła i suchy kaszel - są bardzo podobne do objawów przeziębienia. Na samej ich podstawie nie można zróżnicować tych dwóch chorób. Jednak bardziej charakterystyczne dla grypy jest to, że ból głowy umiejscawia się w okolicy czołowej lub zagałkowej i to, że objawom ogólnym mogą towarzyszyć nudności, wymioty lub łagodna biegunka.

Samo zakażenie grypą rozwija się w przeciągu 1-7 dni od wystąpienia objawów. Średnio są to 2 dni. Choroba zazwyczaj ustępuje po około 3-7 dniach. Jedynie kaszel i uczucie ogólnego rozbicia może utrzymywać się nawet do 2 tygodni.

Jak walczyć z objawami grypy?

Podstawowe leczenie opiera się na odpoczynku oraz piciu dużych ilości wody. Dodatkowo można stosować leki przeciwgorączkowe (zaleca się Paracetamol), przeciwkaszlowe oraz krople do nosa - obkurczające naczynia krwionośne. Stosowanie antybiotyków w przypadku zakażenia wirusem, które nie jest powikłane nadkażeniem bakteryjnym, mija się z celem! Antybiotyki nie działają na wirusy. Istnieją natomiast leki dedykowane leczeniu grypy. Najefektywniej działają one, gdy zostaną przyjęte w czasie 48 godzin od wystąpienia objawów. Ze względu na to i na fakt, że grypa jest chorobą, która ulega samowygaszeniu, nie są one powszechnie stosowane.

