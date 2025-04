Napięciowy ból głowy – głównie problem kobiet

Dolegliwość tę uważa się za najczęstszą przyczynę bólów głowy, dotyczącą około 20-40% populacji - głównie kobiet. Chociaż objawy są mało charakterystyczne, to na podstawie kilku cech można odróżnić bóle występujące w tej jednostce chorobowej od tych typowych dla migreny.

Ból napięciowy pojawia się zazwyczaj obustronnie – najczęściej w okolicy czołowej i skroniowej. Ma charakter ściskający i narasta w ciągu kilku dni, czyli znacznie wolniej niż w przypadku typowej migreny. Incydenty trwają od 30 minut do tygodnia, ale ich natężenie jest znacznie niższe niż w przypadku napadów migrenowych. Nieobecne są objawy towarzyszące jak np. zaburzenia widzenia, chociaż może wystąpić miernego stopnia uczucie mdłości.

Cechą charakterystyczna jest wzrost napięcia mięśni głowy i szyi oraz trudności z ich rozluźnieniem.

Choroby nie da się całkowicie wyleczyć, stosuje się leki przeciwbólowe i rozluźniające mięśnie.

Klasterowy ból głowy – zazwyczaj schorzenie mężczyzn

Rozpoznawana głównie u mężczyzn postać pierwotnego bólu głowy ustępuje migrenie pod względem występowania.

Ból obejmuje gałkę oczną, okolicę czołową i ciemieniową i trwa około 15-180 minut. Ataki pojawiają się wielokrotnie w ciągu doby.

Charakterystyczną cechą schorzenia jest występowanie dolegliwości w „blokach”. Oznacza to, że napady pojawiają się przez np. 14 dni pod rząd. Inną typową cechą tej choroby jest możliwość łatwego sprowokowania bólu przez np. wypicie alkoholu.

Bóle głowy objawowe – czy jestem poważnie chory?

Co prawda rzadziej, ale bóle głowy mogą też występować wtórnie do zaburzeń w innych układach i narządach. Stan taki może się wiązać z poważnymi chorobami układu nerwowego, więc nagle pojawiający się ból głowy wymaga dalszej diagnostyki i konsultacji lekarskiej.

Przykłady takich schorzeń to np. guz mózgu, patologie naczyń mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, jaskra, nieleczone nadciśnienie tętnicze czy wreszcie następstwa stosowanych leków (w tym głównie przeciwbólowych i przeciwmigrenowych!) lub urazów. Zazwyczaj w takich przypadkach ból głowy nie jest jedynym objawem.

Zwrócić uwagę należy także na bóle głowy pojawiające się po urazie. Nawet jeżeli nie można powiązać tego objawu bezpośrednio z urazem, należy dokładnie zbadać przyczynę, gdyż może to być odległa konsekwencja uszkodzenia obejmująca np. krwawienie z naczynia.

