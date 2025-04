fot. Fotolia

Zapewne słyszałeś, jak ważną rolę dla zdrowia twoich kości odgrywa witamina D. Oto dlaczego: witamina D stymuluje absorpcję wapnia z jelit i jego resorpcję z nerek, znacznie zwiększając prawdopodobieństwo, że odpowiednia ilość wapnia potrzebna całemu organizmowi znajdzie się w krwiobiegu.

Dlaczego dysfunkcja wątroby lub nerek osłabia kości?



Jednakże to działanie witaminy D nie nastąpi, dopóki nie zostanie ona przemieniona w swą najbardziej aktywną formę. Przemiana ta zachodzi w dwóch fazach: pierwsza w wątrobie, a druga w nerkach. Z tego właśnie powodu dysfunkcja wątroby czy nerek może pogorszyć aktywizację witaminy D, absorpcję wapnia, a tym samym zdrowie kości.

Blisko 23% pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby cierpi na osteoporozę. Być może myślisz, że to nie dotyczy ciebie, ponieważ jest to rzadka choroba i dotyka osoby z problemem alkoholowym lub zapaleniem wątroby. Mylisz się.

Jakie są najczęstsze dysfunkcje wątroby lub nerek?



Obecnie najgwałtowniej szerzącą się chorobą wątroby jest niealkoholowe stłuszczenie wątroby (ang. NAFLD) wywołane insulinoopornością i cukrzycą typu 2. Po okresie menopauzy ryzyko zachorowania na tę chorobę gwałtownie wzrasta. Zaskakująco wysoki odsetek kobiet (55%) powyżej 60-go roku życia ma upośledzoną czynność wątroby wywołaną niealkoholowym stłuszczeniem wątroby.

Wysokie ciśnienie tętnicze i cukrzyca także zwiększają ryzyko przewlekłej niewydolności nerek, która, jak się szacuje, dotyka w Stanach Zjednoczonych 11,5% dorosłych w wieku 20 lub więcej lat.

Co robić, gdy mamy problemy z nerkami lub wątrobą?



Niealkoholowe stłuszczenie wątroby i inne choroby wątroby często przebiegają bezobjawowo, toteż mogą być niezdiagnozowane. Osoby, u których rozpoznano zespół metaboliczny lub cukrzycę typu 2, powinny być raz do roku poddane badaniom czynności wątroby.

Objawy pogarszania się czynności nerek także są niewyraźne i mogą umknąć uwadze. Należą do nich ogólne nie najlepsze samopoczucie i utrata apetytu. Pamiętaj, aby w ramach corocznych badań znalazło się oznaczenie poziomu kreatyniny. Podwyższony poziom wskazuje na spadek czynności wątroby oraz zdolności wydalania produktów ubocznych.

Osoby z przewlekłą chorobą wątroby lub niewydolnością nerek znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka niedoboru witaminy D lub zachorowania na osteoporozę.

Wykazano, że zażywanie suplementu witaminy D pomaga zmniejszyć stopień utraty masy kostnej związanej z chorobami wątroby i nerek.

Fragment pochodzi z książki "Zdrowe kości" L. Pizzorno (Studio Astropsychologii, 2013). Publikacja za zgodą wydawcy.