Nieprawidłowa odpowiedź immunologiczna jest powodowana przez szereg cytokin (białka sygnałowe wydzielane przez różne komórki, w tym komórki układu odpornościowego), które aktywują układ odpornościowy i prowadzą do przewlekłego stanu zapalnego. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornii, odkryli, że ekspresja nowo zidentyfikowanej cytokiny – interleukiny 37 (IL-37) chroni myszy przed stanem zapalnym jelita grubego. Interleukina 37 należy do rodziny interleukiny pierwszej(IL-1) i działa jak inhibitor wrodzonej odporności i zapalenia. Podczas gdy większość cząsteczek z rodziny IL-1 wydaje się promować odpowiedź zapalną, IL-37 moduluje lub zmniejsza stan zapalny.

Doktorowi Dinarello z Uniwersytetu Kolorado, udało się otrzymać transgeniczną mysz z ludzką IL-37, myszy te nie mały podobnego ortologu (gen o podobnej funkcji), kodującego IL-37. Okazało się, że interleukina ta działa tak samo u myszy i u ludzi. Następnie myszom podawano wodę z dekstranem siarczanu sodu, substancję o znanej właściwości wywoływania zapalenia jelita grubego. W ten sposób naukowcy chcieli sprawdzić, czy IL-37 chroni przed rozwinięciem stanu zapalnego jelit. Rzeczywiście, tak się stało. Mimo, że naukowcy wciąż nie rozumieją mechanizmu działania tej interleukiny, mają nadzieję, że w przyszłości uda im się skłonić komórki do nadprodukcji IL-37 i wykorzystać jej właściwości do modulowania nadreaktywnego układu odpornościowego. Nowa metoda leczenia jest wysoce potrzebna, gdyż obecne metody leczenia nieswoistych zapaleń jelit okazują się nieskuteczne nawet dla trzydziestu do pięćdziesięciu procent chorych.

Zobacz też: Nieswoiste zapalenia jelit - kompendium

EurekAlert / kp

Reklama