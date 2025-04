Komórki nowotworowe zwiększają swoją ilość dzieląc się na dwie komórki potomne - tak samo jak zwykłe, zdrowe komórki. Ilość tych podziałów jest jednak w prawidłowych warunkach limitowana obecnością specyficznego białka zwanego w skrócie PML. Jego wysokie stężenie w komórce wprowadza ją niejako w „okres starości”, gdzie nie ma ona możliwości dalej się dzielić. Jest to naturalny mechanizm zabezpieczający nasz organizm przed rozwojem nowotworów. Takiej kontroli podlegają również łagodne guzy, które są ograniczone w swoim wzroście. Natomiast jak udowadniają naukowcy nowotwory złośliwe dzielą się w niekontrolowany sposób, ponieważ nie wytwarzają właśnie białka PML. „Nasze badanie ujawnia niespodziewaną zdolność PML do organizacji sieci białek supresorowych służących powstrzymaniu ekspresji innych białek potrzebnych do proliferacji” – komentuje Véronique Bourdeau uczestnicząca w tym projekcie. – „Jest to ważne odkrycie, skutkujące lepszym zrozumieniem tego jak normalny organizm broni się przed zagrożeniem rozwoju nowotworu.”Odkrycie to ma jednak nie tylko teoretyczne znaczenie. Jest możliwość wykrycia w dosyć łatwy i prosty sposób stężenia białka PML w komórkach. Przez to z jego zastosowaniem będzie możliwe określenie bardzo szybko, czy dany nowotwór jest złośliwy, czy też nie. Badacze planują także stworzenie terapii, która wykorzystując tę wiedzę umożliwi przekształcenie komórek nowotworu złośliwego w jego łagodny odpowiednik.Źródło: EurekAlert!/ kp

