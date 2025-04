Czy w chwilach, gdy Twoje dziecko w miejscu publicznym pokazuje, na co je stać, nie czujesz się tak, jakbyś się znalazła w najgorszym koszmarze każdego rodzica?Trudno jest nie zwracać uwagi na dziecko, które wije się po chodniku, wydziera się i płacze. Czujesz się wtedy, jakby wszyscy na Ciebie patrzyli, i najchętniej zapadłabyś się pod ziemię, ostatecznie jednak to Twoje dziecko i to Ty musisz pomóc mu się uspokoić.Tylko jak? Jaka reakcja będzie w takiej sytuacji najodpowiedniejsza i w jaki sposób zapobiec, żeby więcej się nie powtórzyła?Opanowanie dziecięcego napadu złości w miejscu publicznym nie jest łatwe, zwłaszcza że odbywa się pod presją dodatkowej publiczności, która w takim momencie jest wysoce niepożądana.

