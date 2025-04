Niemal wszyscy rodzice (90%) biorący udział w sondażu przeprowadzonym przez agencję badawczą Inquiry* na zlecenie Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych potwierdzili, że ich dzieci bardzo lubią owoce. Niestety, warzywa są nieco mniej lubiane – chętnie sięga po nie ⅔ z nich.

Dlaczego dzieci nie lubią warzyw?

Główną przyczyną, dla której dzieci nie lubią warzyw, jest niechęć do próbowania nowych smaków. Dla innych z kolei warzywa są nieestetyczne, mają nieatrakcyjny zapach i smak. Wśród powodów, dla których dzieci nie jedzą warzyw, znalazły się również m.in. alergie pokarmowe. Zdarza się, że nawet po ich ustąpieniu rodzice nie zachęcają dziecka do zmiany nawyków żywieniowych. Na preferencje dzieci ma także wpływ zachowanie rówieśników i uleganie modzie na jedzenie fast foodów czy chipsów.

12% dzieci w Polsce je warzywa kilka razy dziennie. Z owocami jest niewiele lepiej – kilka razy w ciągu dnia spożywa je 17% małych konsumentów.

Dzieci nie jedzą warzyw i owoców wystarczająco często

Większość małych konsumentów, bo aż ⅔, otrzymuje do jedzenia warzywa i owoce codziennie lub prawie codziennie. To zdecydowanie za mało, gdyż zgodnie z zaleceniami dietetyków, produkty te należy spożywać każdego dnia w kilku porcjach.

– W powszechnym mniemaniu porcja w dużej mierze zależy od indywidualnych preferencji i apetytu, ale Światowa Organizacja Zdrowia określa wagę 1 porcji warzyw na ok. 80 gramów. W praktyce 80 gramów to filiżanka tartej marchewki, mały pomidor, garść zielonej fasoli szparagowej – mówi Alicja Kalińska, dyrektor Centrów Dietetycznych SetPoint, ekspert kampanii „Pora na pomidora”. – W rzeczywistości jedna porcja zależy od wieku, masy ciała i trybu życia człowieka. Dla dziecka jedna porcja będzie wynosiła 30-50 gramów. Dla dorosłego człowieka zimna przystawka z surowych warzyw waży 80-120 gramów, a warzywa jako dodatek do dania – 120-150 gramów. Porcja zupy zawiera ok. 200-gramową porcję warzyw – dodaje.

Dodatkowo, odsetek dzieci, które spożywają warzywa i owoce kilka razy dziennie jest niewielki. Tylko jedno na ośmioro je warzywa kilka razy dziennie, zaś owoce – jedno na sześcioro. Zgodnie z deklaracjami respondentów, co piąte dziecko spożywa warzywa i owoce tylko 2-3 razy w tygodniu.

Tegoroczna edycja ogólnopolskiej kampanii „Pora na pomidora, czyli jak tu nie kochać polskich warzyw i owoców” ma przypomnieć rodzicom i opiekunom, jak ważna jest ich rola w kształtowaniu nawyków żywieniowych dzieci.

– Wartościowe odżywianie dziecka determinuje jego rozwój. W codziennej diecie naszych pociech nie może zatem zabraknąć warzyw i owoców, które są cennym źródłem witamin i składników mineralnych – mówi Agnieszka Falba, Dyrektor Biura Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, organizatora kampanii. – Zdajemy sobie sprawę, że przekonywanie dzieci do jedzenia tych produktów nie zawsze jest łatwe. Dlatego też opracowaliśmy broszurę „O warzywach i owocach słów kilka”, która znajduje się na stronie internetowej kampanii. Znajdują się tam przystępne informacje o zaletach zdrowotnych warzyw i owoców, porady i wskazówki, jak przekonać najmłodszych do spożywania tych produktów – dodaje.

W czasie trwania kampanii zaplanowano pikniki „Pora na pomidora” podczas koncertów Lata z Radiem. W ramach tzw. punktów dietetycznych będzie można skorzystać z porad doradcy żywieniowego oraz z warsztatów dla dzieci. Realizowane są również pilotażowe warsztaty dla rodziców prowadzone przez eksperta-dietetyka – we współpracy z wybranymi szkołami i przedszkolami w kilku miastach w Polsce.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.poranapomidora.com

* Badanie zostało zrealizowane w maju 2013 roku metodą sondażu internetowego na próbie N=601 wśród Polaków powyżej 25 roku życia, posiadających dzieci w wieku 3-7 lat. Dane pochodzące z sondażu zostały ważone do struktury populacji dzieci w Polsce w wieku 3-7 lat.

Źródło: Materiały prasowe Media Group/ (dr)

