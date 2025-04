Jak sprawy mają się normalnie?Na co dzień jesteśmy dobrze chronieni przed grzybami, mimo że w naszym otoczeniu aż roi się od ich rozmaitych form. Zawdzięczamy to, tak zwanej, odporności nieswoistej, czyli chroniącej nas przed wszelkimi drobnoustrojami, ale niezbyt wyspecjalizowanej oraz mechanizmom odporności swoistej, czyli nakierowanej w tym wypadku na grzyby. Jeśli chodzi o odporność nieswoistą wyróżniamy barierę skórną i sprawnie działające błony śluzowe. Naturalnie występujące w surowicy i płynach ustrojowych białka dopełniacza, laktoferynę i lizozym oraz specjalne komórki fagocytujące (pochłaniają i trawią komórki grzyba) jak neutrofile, makrofagi i komórki NK.

Do mechanizmów obrony swoistej zaliczamy system odpornościowy skóry z wyspecjalizowanymi komórkami dendrytycznymi i komórkami Langerhansa (prezentują one antygeny grzybów) a także limfocyty T i keratynocyty.Kiedy nasz układ odpornościowy zawodzi?Jest wiele sytuacji i chorób, które mogą spowodować osłabienie naszej odporności, z którego korzystają grzyby. Oto kilka najważniejszych:

Naruszenie powłok skórnych i błon śluzowych po operacjach, oparzeniach i urazach;

Nadmierna antybiotykoterapia lub niewłaściwie stosowane antybiotyki bez preparatów osłonowych prowadzić mogą do wyniszczenia naturalnej flory bakteryjnej, której miejsce zajmują grzyby – najczęstsza przyczyna drożdżyc ;

; Zakażenie wirusem HIV i choroby nowotworowe powodują wyniszczenie organizmu i zaburzenia układu odpornościowego;

Chorzy po przeszczepie narządów. W ich wypadku osłabienie odporności jest wymuszone przez stosowanie kortykoterapii, która ma na celu zapobiec odrzuceniu przeszczepu;

Wcześniaki narażone są na ryzyko grzybicy, ponieważ ich układ odpornościowy jest jeszcze niewydolny;

Stosowanie cewników i wenflonów oraz dializy są wrotami infekcji dla grzybów

Protezy kostne, naczyniowe i zastawkowe mogą stać się miejscem rozplemu grzybic;

Także cukrzycy i narkomani są w grupie zwiększonego ryzyka. Jeśli chodzi o tych pierwszych to główne znaczenie ma zwiększony poziom cukru we krwi i mniejsza wrażliwość na uszkodzenia skóry (są one często niezauważone). W wypadku narkomanów czynnikiem predysponującym są nakłucia żylne.

Należy pamiętać, że u osób z osłabionym układem odpornościowym grzybice leczą się dłużej, mają cięższy przebieg i wymagane są większe dawki leków.