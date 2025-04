Zespół badaczy z Laboratorium Neurogenetyki na Rockefeller University odkrył, że męski feromon – androstenon – wyczuwany jest inaczej dla jednych, a inaczej dla innych osób. Ten wydzielany wraz z potem związek części badanych pachniał kwiatami, część z nich z kolei wyczuwała cierpki zapach potu, a jeszcze inni nie czuli nic. Skąd te skrajności?

Nasza wrażliwość na działanie androstenonu uwarunkowana jest genetycznie. Za jego odbiór odpowiedzialny jest bowiem gen OR7D4, którego aktywność jest inna u każdego człowieka, bo i inny wariant tego genu posiadają.

Naukowcy z Rockefeller University, sekwencjonując gen OR7D4 u 391 osób, wyodrębnili jego trzy warianty. Wyjaśnili tym samym, że odbiór zapachu androstenonu związany jest z tym, jaki wariant tego genu posiadamy. I tak, właściwie nie mając na to wpływu, część z nas woń feromonów będzie pociągać, a innych odpychać.

Doświadczenia amerykańskich neurogenetyków, podobnie zresztą jak wiele innych badań, pokazują, że feromony – w przeciwieństwie do zwykłych zapachów, np. perfum – mają złożony, podświadomy wpływ na ludzi. Oznacza to, że – czy tego chcemy, czy nie – ulegamy ich działaniu. Może więc warto wykorzystać to niedocenione jeszcze narzędzie, by działało w naszym interesie?

Źródło: materiały prasowe Feromony.pl/mn

