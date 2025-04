Przejadanie się jest powszechnym problemem bogatych społeczeństw. Stanowi dla nich rozrywkę, ucieczkę od nudy i stresu. Niestety ludzie najczęściej pochłaniają w dużych ilościach te produkty, które wpływają niekorzystnie na ich organizm. Zaspakajają potrzeby, które tak naprawdę nie są związane z głodem. Kiedy bardzo czegoś pragną, a nie mogą tego dostać, rekompensują to sobie jedzeniem, które dostarcza im poczucia chwilowego spełnienia i radości. Objawia się to na przykład komponowaniem sobie zbyt urozmaiconego posiłku. Nasz ośrodek kontroli apetytu- podwzgórze mózgowe rozpoznaje niepowtarzalny smak różnych potraw. Zanim zaspokoimy uczucie łaknienia, podwzgórze potrzebuje określonej ilości każdego smaku z przyjmowanego przez nas pokarmu. Dlatego tak trudno o nieprzejedzenie kiedy na talerzu pojawia się za dużo kuszących składników.

Kolejnym powodem naszego przesadnego spożywania pokarmów mogą być produkty przetworzone. Ludzki organizm został stworzony do przyjmowania pełnowartościowego pożywienia, dlatego instynktownie dążymy do uzupełnienia braków w diecie.

Najprostszą radą na uniknięcie nadmiernego jedzenia jest wyuczenie w sobie dobrej techniki przeżuwania. Im wolniej jemy tym łatwiej uchwycić moment, w którym powinniśmy odłożyć sztućce. Pamiętajmy także, że trawienie węglowodanów zaczyna się w ustach. Dokładne żucie zamienia ziarno zbóż i inne węglowodany w cukry, które zaspokajają nasz głód i pomagają w wchłanianiu się tłuszczów, białek i minerałów.

Innym sposobem jest odpowiednie dawkowanie posiłków wg zasady: jedzmy tyle ile zmieści się w obu naszych dłoniach. Odchodźmy od stołu kiedy poczujemy sytość, ale nie ociężałość. Idealną porą na obiad są godziny po południowe, a na kolację czas do zachodu słońca. Pod żadnym pozorem nie zerkajmy do lodówki w nocy. Między daniami róbmy sobie przerwy ok. 3-4 godzin i starajmy się nie podjadać, ponieważ nasz przewód pokarmowy będzie to traktować jako kolejny posiłek. Na koniec zrezygnujmy także z oglądania telewizji podczas jedzenia i intensywnych rozmów.

