Na pytanie odpowiada lekarz rodzinny Dorota Łukaszuk

Takie objawy, jak: ogólne osłabienie, szybkie męczenie się przy wysiłku, poty nocne czy uczucie chłodu, mogą wynikać z różnych problemów ze zdrowiem – niekoniecznie z anemii. Jeśli dodatkowo pojawiają się zaparcia, przybiera Pani na wadze, mimo że nie je zbyt dużo, i jest senna w ciągu dnia, sugeruje to niedoczynność tarczycy. Poczucie ciągłego zmęczenia może występować też przy zbyt wysokim ciśnieniu. Często zdarza się również, że na takie objawy skarżą się kobiety w okresie menopauzy. Dlatego proszę nie leczyć się na własną rękę preparatami, bo to, niestety, nie przyniesie efektu (a nawet może zaszkodzić). Proponuję jak najszybciej pójść na konsultację do lekarza pierwszego kontaktu. On zapewne zleci Pani wykonanie badań podstawowych tarczycy, cukru, kreatyniny. Wskazana jest też kontrola ciśnienia, temperatury ciała i wykonanie zdjęcia RTG klatki piersiowej (być może przyczyną kłopotów są chore płuca). Dopiero po odpowiednim zdiagnozowaniu choroby będzie można dopasować właściwe w tym przypadku leczenie.