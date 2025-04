Reklama

To naturalne, że czujesz się zmęczona po ciężkim dniu pracy, nocy nieprzespanej z powodu choroby dziecka, intensywnym wysiłku fizycznym. Ale czasem senność może sygnalizować problemy zdrowotne. Zobacz, co wiesz o zmęczeniu. Zaznacz odpowiedź, którą uważasz za prawidłową i sprawdź, czy miałaś rację.



1. Im człowiek starszy, tym częściej czuje zmęczenie. Prawda/fałsz



2. Im człowiek starszy, tym częściej budzi się w nocy i ma trudności z ponownym zaśnięciem. Prawda/fałsz



3. Wypicie kawy przed ćwiczeniami fizycznymi zwiększa wytrzymałość. Prawda/fałsz



4. Przedstawiamy 4 powody nadmiernej senności. Uporządkuj je od najbardziej do najmniej prawdopodobnego:

a. cukrzyca

b. bezsenność

c. depresja

d. zła jakość snu, związana z wiekiem lub nadwagą

5. Twój mąż chrapie, co nie pozwala Ci zasnąć. Co powinnaś zrobić:

a. przenieść się do innego pokoju

b. wysłać męża do lekarza?



1. Fałsz. W miarę upływu lat wcale nie musisz czuć się coraz bardziej zmęczona. Jeśli jesteś zdrowa, regularnie ćwiczysz i stosujesz zdrową dietę, będziesz miała dużo energii bez względu na wiek. Dzięki ćwiczeniom złagodzisz również stres, który jest jedną z przyczyn zmęczenia.

2. Prawda. Z wiekiem spada poziom melatoniny, substancji odpowiedzialnej za głęboki sen. Dlatego fazy snu głębokiego (REM) trwają krócej i są częściej przerywane. Aby nie zakłócać dodatkowo wydzielania hormonów odpowiedzialnych za sen, zadbaj o doskonałą ciemność w sypialni. Nie zasypiaj przy lampce nocnej i szczelnie zasłaniaj okna, aby do pokoju nie wpadało światło latarni.

3. Prawda. Naukowcy brytyjscy odkryli, że kofeina dodaje energii i poprawia wytrzymałość organizmu, co pozwala ćwiczyć dłużej bez zmęczenia. Pamiętaj jednak, że nie powinnaś pić więcej niż 4 filiżanki kawy dziennie.

4. c, d, b, a. Naukowcy amerykańscy, którzy przeprowadzili badania z udziałem 1741 ochotników, stwierdzili, że najczęstszą przyczyną zmęczenia w ciągu dnia jest depresja. Bezsenność znalazła się dopiero na trzecim miejscu!

5. b. Głośne chrapanie może być wynikiem bezdechu sennego. Przypadłość ta może być związana z nadwagą, chorobami serca i cukrzycą.

Szybki sposób na popołudniową apatię

Czujesz się senna w środku dnia, np. po obiedzie? Zamiast sięgać po kolejną filiżankę kawy, zrób kilka ćwiczeń. Najlepiej wyjdź na świeże powietrze i pospaceruj kilka minut szybkim krokiem. Albo zrób parę skłonów, podskoków, przysiadów. Aktywność fizyczna najszybciej pobudzi organizm.