Ostatnio czujesz się ciągle zmęczona? Nie jesteś sama! Na spadek energii – przynajmniej kilka razy w tygodniu – uskarża się aż 64 proc. Polaków. Dwadzieścia procent zmaga się ze zmęczeniem codziennie, a aż 15 proc. odczuwa je od razu po przebudzeniu. W tej grupie blisko 1/4 obawia się, że z powodu znużenia nie podoła codziennym wyzwaniom. Co ciekawe, najwięcej przewlekle zmęczonych jest w wśród ludzi w wieku od 25 do 44 lat. Dlaczego jesteśmy coraz bardziej zmęczeni?

Zawrotne tempo życia

Badania pokazują, że od lat 90. tempo życia Polaków wzrosło o około 10 procent. Według raportu portalu Live in a Fast Lane, w ciągu dnia przeznaczamy najwyżej pół godziny na zjedzenie wszystkich posiłków. Denerwujemy się, kiedy musimy czekać na coś dłużej niż 15 sekund. Przestaliśmy doceniać moc rytuałów. Nie zastanawiamy się nad tym, co jest dla nas dobre, lecz usiłujemy, jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, a to generuje stres. Celują w tym szczególnie kobiety. Dlaczego jeszcze jesteśmy coraz bardziej zmęczeni?

Bez taryfy ulgowej

Chcemy być dobrymi pracownicami, mamami i córkami. Staramy się godzić wiele ról jednocześnie kosztem tego, co mogłoby dodać nam energii, np. aktywności fizycznej. Sęk w tym, że nie da się wszystkiego zrobić na dwieście procent, jeśli przynajmniej dziesięciu nie zainwestujemy w doładowanie akumulatorów.

Biernie, czyli nieskutecznie

Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić! Badania pokazują, że im bardziej jesteśmy wyzuci z energii, tym mniej możemy z siebie wykrzesać, by ją odzyskać. Osoby deklarujące, że często czują się bardzo zmęczone, z reguły wypoczywają w sposób bierny, np. przysypiając przed telewizorem. Do tego spada u nich motywacja do dbania o dietę. Częściej sięgają po kawę i słodycze. A to nie dodaje sił witalnych.

