Dlaczego kobiety?

Na migrenę częściej chorują kobiety niż mężczyźni, nawet 2 – 3 razy. Szukano przyczyn tego zjawiska. Dopatrywano się ich w różnych cechach osobowości obu płci. Obecnie uważa się, że decydującą role mają hormony charakterystyczne dla płci pięknej. Zarówno tabletki antykoncepcyjne, ciąża, miesiączka jak i menopauza związane są ze zmianą stężenia hormonów we krwi.

Antykoncepcja – szał hormonów

Tabletki antykoncepcyjne zawierają sztucznie produkowane hormony. Mają one bardzo podobne działanie do tych, które naturalnie występują w organizmie. Ich wpływ na migrenę może być także zbliżony do wpływu naturalnych hormonów.

Badania przeprowadzone w 1975 roku przez Daltona wykazały, że 34% kobiet stosujących pigułki antykoncepcyjne zauważyło związane z nimi pogorszenie się przebiegu migreny. Obecnie tabletki te mają inny skład niż 35 lat temu (choć zawierają ten sam rodzaj substancji). Wydaje się, że ich wpływ na migrenę jest mniejszy. Jednak pogorszenie przebiegu choroby nadal bywa powodem rezygnacji z doustnej antykoncepcji.

Miesiączka i migrena miesiączkowa

Wśród kobiet chorujących na migrenę 60% zauważa jej związek z cyklem miesiączkowym. Napady bólu pojawiają się częściej od 2 dni przed krwawieniem do 3 dni po jego zakończeniu. Wtedy też są dotkliwsze niż w innym czasie i nie zawsze ustępują po przyjęciu leków.

Kobiety te cierpią też na dotkliwy zespół napięcia przedmiesiączkowego polegający na bólach brzucha, wzroście masy ciała, rozdrażnieniu.

Migrena związana z miesiączką otrzymała nawet swoją nazwę: migrena miesiączkowa.

Pomocne bywa przyjmowanie naproksenu przez 2 tygodnie w miesiącu. Leczenie należy rozpocząć tydzień przed krwawieniem.

Ciąża i jej związki z migreną

Częstość występowania napadów migreny zwiększa się w pierwszym trymestrze ciąży a następnie maleje w drugim i trzecim. Nie jest to jednak regułą, ponieważ 25% kobiet nie zauważa żadnych zmian w przebiegu choroby.

Niestety kobiety, u których ciąża łagodziła lub nawet eliminowała objawy migreny, szybko po porodzie tracą te korzyści. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na leczenie migreny u przyszłych mam. Do łagodzenia bólu można bezpiecznie zażywać tylko paracetamol. Inne leki jedynie po uzgodnieniu z lekarzem, jeśli korzyści z ich przyjęcia przewyższają ryzyko.

Menopauza - chwila wytchnienia?

Zwykle łagodzi przebieg migreny. Napady bólu są coraz rzadsze i mniej dotkliwe. Jeśli do momentu menopauzy kobieta nie chorowała na migrenę, najprawdopodobniej nigdy na nią nie zachoruje.

Hormonalna terapia zastępcza

Często nasila objawy migreny. Osoby cierpiące na tę chorobę powinny być pod szczególną opieką lekarską w czasie stosowania hormonalnej terapii zastępczej.

