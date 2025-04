Odpowiada otolaryngolog Marek Tulibacki

Najczęstszą przyczyną infekcji górnych dróg oddechowych są wirusy roznoszone drogą kropelkową. Letnim problemom z gardłem sprzyjają gorące i suche powietrze (powoduje nadmierne wysuszenie i podrażnienie błony śluzowej) oraz lody i bardzo zimne napoje (wywołują obkurczenie naczyń krwionośnych, co zwiększa podatność gardła na infekcje). Niekorzystnie działa też klimatyzacja. By uniknąć letnich infekcji, należy dostosować ubiór do warunków pogodowych i rozsądnie korzystać z klimatyzacji. A w razie chrypki i bólu gardła stosować w pierwszym okresie Septolete, Gardlox lub Propolki.