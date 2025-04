Łysienie – męska rzecz?

Łysienie to poważny problem, który dotyka coraz większy procent społeczeństwa. Przyczyn łysienia może być bardzo dużo.

W większości sytuacji łysienie jest problemem męskim (łysienie androgenowe), ponieważ to u panów pojawia się problem z przekształceniem testosteronu pod wpływem enzymu na 5-α-dihydrotestosteron (DHT). Najczęściej panowie zaczynają łysieć po 45. roku życia, chociaż są panowie, a nawet chłopcy, którzy zaczynają łysieć z tego powodu jako nastolatki.

Jednak każde nasilone wypadanie włosów wymaga specjalistycznej diagnozy, ponieważ łysienie męskie to jedna z wielu przyczyn tego problemu.

Dlaczego łysieję?

Jest wiele przyczyn, w tym również zdrowotnych, które powodują wypadanie włosów. Ważne jest badanie trychologiczne, które stwierdzi w jakiej fazie wzrostu są wypadające włosy. Jest to bardzo istotne dla dalszej diagnostyki.

Trzeba uzmysłowić sobie, że nawet kilka najbardziej typowych przyczyn łysienia tworzy dość długą listę:

łysienie androgenowe ( męskie ) – opisane powyżej,

( ) – opisane powyżej, łysienie androgenowe ( żeńskie ) – dotyczy 10% kobiet mających problem z wypadającymi włosami, nie prowadzi do całkowitej łysiny, ale powoduje łysienie rozlane i czasami skóra głowy staje się widoczna,

( ) – dotyczy 10% kobiet mających problem z wypadającymi włosami, nie prowadzi do całkowitej łysiny, ale powoduje łysienie rozlane i czasami skóra głowy staje się widoczna, łysienie plackowate , traktowana najczęściej jako choroba immunologiczna, jednak jej geneza jest nadal tajemnicą dla medycyny. Często ujawnia się w sytuacjach stresowych, niektóre badania wskazują również na genetyczne podłoże zaburzenia. Jak dwa opisane powyżej powody łysienia, również łysienie plackowate nie wpływa na ogólny stan zdrowia,

, traktowana najczęściej jako choroba immunologiczna, jednak jej geneza jest nadal tajemnicą dla medycyny. Często ujawnia się w sytuacjach stresowych, niektóre badania wskazują również na genetyczne podłoże zaburzenia. Jak dwa opisane powyżej powody łysienia, również łysienie plackowate nie wpływa na ogólny stan zdrowia, łysienie telogenowe – jest to typ łysienia, które polega na tym, że następuje nagła zmiana długości cyklu wzrostu włosa – przyczyną może być stres, a także niektóre choroby,

– jest to typ łysienia, które polega na tym, że następuje nagła zmiana długości cyklu wzrostu włosa – przyczyną może być stres, a także niektóre choroby, łysienie łojotokowe – przyczyną jest łojotok, który jest przewlekłą chorobą skóry ( nie tylko owłosionej skóry głowy), czasami dochodzi nawet do zmian ropnych na skórze głowy i wówczas w tych miejscach pozostają blizny, na których włosy już nie urosną,

– przyczyną jest łojotok, który jest przewlekłą chorobą skóry ( nie tylko owłosionej skóry głowy), czasami dochodzi nawet do zmian ropnych na skórze głowy i wówczas w tych miejscach pozostają blizny, na których włosy już nie urosną, łysienie bliznowate jest to schorzenie atakujące cebulkę włosa, która zostaje uszkodzona i bliznowacieje – nie wyrasta w tym miejscu już żaden włos.

Oczywiście, jest jeszcze wiele innych przyczyn, z powodu których mogą wypadać włosy. Często są to:

zaburzenia tarczycy – zarówno nadczynność, jak i niedoczynność nie jest włosom przyjazna. Na włosach odbija się też nadmiar i niedobór jodu, który zawsze towarzyszy zaburzeniom w pracy tego narządu,

– zarówno nadczynność, jak i niedoczynność nie jest włosom przyjazna. Na włosach odbija się też nadmiar i niedobór jodu, który zawsze towarzyszy zaburzeniom w pracy tego narządu, stosowanie cytostatyków (tzw. chemii) oraz leków immunosupresyjnych (zapobiegających odrzutowi przeszczepu), a nawet niektórych antybiotyków, po których jednak wypadanie włosów nie jest tak nasilone,

(tzw. chemii) oraz leków immunosupresyjnych (zapobiegających odrzutowi przeszczepu), a nawet niektórych antybiotyków, po których jednak wypadanie włosów nie jest tak nasilone, silny stres – powoduje wypadanie włosów, czasami objawia się łysienie plackowate doprowadzające czasami do całkowitego wyłysienia,

grzybice i infekcje bakteryjne owłosionej skóry głowy – początkowo pojawiają się ogniskowe zmiany chorobowe, nieleczone mogą zaatakować całą głowę, a grzybice są zaraźliwe,

zła pielęgnacja – mechaniczne uszkodzenia, nadużywanie suszarki, prostownicy, tapirowanie włosów i zbyt częste stosowanie zabiegów z użyciem niezdrowej chemii,

– mechaniczne uszkodzenia, nadużywanie suszarki, prostownicy, tapirowanie włosów i zbyt częste stosowanie zabiegów z użyciem niezdrowej chemii, zła dieta – anemia, ale także niedobory witamin i minerałów.

