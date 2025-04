fot. Fotolia

Dlaczego mężczyźni unikają wizyt u androloga?

Mężczyźni mniej chętnie niż kobiety decydują się na wizytę u specjalisty. Badania profilaktyczne u urologa lub androloga to niestety rzadkość. Wiąże się to z brakiem czasu, niekiedy niższą niż u kobiet świadomością zdrowotną, a czasami obawą przed wynikami badań.

Mężczyźni przychodzą do lekarza dopiero wtedy, gdy zauważą niepokojące objawy.

"Dążymy do tego, by było to dla nich równie oczywiste i naturalne, jak dla kobiet badanie piersi czy cytologia" – mówi lek. med. Piotr Dzigowski, urolog, konsultant ds. andrologii z kliniki leczenia niepłodności InviMed w Warszawie. Często to partnerki przekonują mężczyzn do badania jąder, ponieważ martwią się o ich zdrowie lub nie są zadowolone z życia seksualnego.

Za co odpowiadają jądra u mężczyzny?

Warto wiedzieć, że jądra zapewniają nie tylko płodność, ale też potencję. Oprócz plemników produkują testosteron, który warunkuje libido.

Od tego, czy mężczyzna ma zdrowe jądra zależy jakość jego życia, nie tylko seksualnego. Wpływa to na ogólne samopoczucie i odporność psychiczną.

"Niepłodność może powodować zaburzenia depresyjne i obniżenie samooceny. Należy ją potraktować po prostu jako problem medyczny i poddać się terapii, która u większości pacjentów prowadzi do wyleczenia" – dodaje lek. med. Piotr Dzigowski, urolog.

