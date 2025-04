Ach, te geny...

Kwestia uwarunkowania genetycznego chorób, a co za tym idzie również długości życia, jest przedmiotem zainteresowania niemal każdego badacza. Ilość koncepcji wymyślonych na ten temat jest ogromna. Prawdopodobne wydają się stwierdzenia, że układ odpornościowy mężczyzn jest nieco mniej pobudliwy (choroby autoimmunologiczne są znacznie częstsze u kobiet!), czym zapewnia nie dość dokładną obronę dla męskiego organizmu. Postuluje się też, że niektóre mechanizmy naprawcze dla DNA – nośnika informacji zawartego w komórkach, działają odmiennie u obu płci. U mężczyzn miałoby to skutkować tendencją do większej liczby mutacji letalnych i w efekcie obumierania komórek.

Serce i naczynia krwionośne

Zajmijmy się przykładem chorób krążenia. W cywilizowanym świecie wciąż pozostają one najczęstszą przyczyną zgonów (w Polsce w 2009 roku zmarło około 387000 osób; 45% z nich na choroby sercowo – naczyniowe). Mówi się, że to mężczyźni są bardziej predysponowani do tej grupy schorzeń. Faktycznie – panowie mają gorszy profil lipidowy, palą więcej papierosów, żywią się bardziej tłusto i w sposób mniej urozmaicony niż kobiety. Ponadto, często są niesubordynowani w kwestii przyjmowania leków i lekceważą objawy choroby, uznając takie postępowanie za bardziej „męskie”. Skutkuje to wcześniej rozwijaną chorobą niedokrwienną serca i większą ilością nagłych zgonów sercowych. Ale... statystyki podają, że są one przyczyną zgonów nieco ponad 40% mężczyzn oraz ponad 50% (!) kobiet. A zatem na tym polu panie jednak wyprzedzają panów.

Co jeżeli nie serce?

Druga przyczyna częstości zgonów to nowotwory złośliwe. I niestety w tym przypadku to panowie częściej umierają. Zbyt późno rozpoczęta diagnostyka, lekceważenie objawów (np.: przez wstydliwość) oraz niewykonywanie badań przesiewowych zabijają mężczyzn!

Wszyscy panowie po 50 roku życia powinni raz w roku zbadać się pod kątem nowotworu prostaty!

Należy pamiętać, że zaburzenia wydalania, biegunki bądź zaparcia oraz krew w kale zawsze stanowią wskazanie do rozszerzenia diagnostyki w kierunku raka jelita grubego. Podobnie w przypadku krwi w moczu, wykluczyć należy rak pęcherza. Najczęściej z nowotworów zabija rak płuca, konieczne jest więc wykonywanie okresowo zdjęć rtg oraz rozwój strategii społecznych wspierających rzucanie palenia papierosów.

Czytaj także: Czy rak jelita grubego jest dziedziczny?

Wypadki nagłe

Wśród zgonów w Polsce niechlubny, brązowy medal przypada zgonom nagłym. Przyczyny to przede wszystkim wypadki oraz urazy. Oczywiście to panowie przodują w tej grupie (około 9% zgonów wśród mężczyzn przy mniej niż 4% zgonów kobiet). Brawura, nadużywanie alkoholu, zaniedbywanie przepisów BHP to tylko niektóre powody, dotyczące wciąż zbyt wielu polskich panów.

Jak widać wciąż jest wiele do zrobienia z kondycją polskiego mężczyzny, powinniśmy zatem skupić się na czynnikach, które można zmodyfikować, aby wydłużyć nasze życie. Są to przede wszystkim optymalna dieta, niepalenie papierosów, ograniczenie ilości alkoholu oraz umiarkowany wysiłek fizyczny. Oto prosta recepta na długowieczność!

Polecamy: Jak rzucić palenie?

Reklama