Mamy genetyczną skłonność do słodkiego smaku. To jednak nie znaczy ze codziennie możemy jeść słodycze i słodzić każdy kubek herbaty. Przed wojną spożycie słodkich kryształków wynosiło średnio 11 kg na osobę na rok, a obecnie jest to już 39 kg, czyli 109 g dziennie. Lekarze biją na alarm i zalecają by dzienna porcja nie przekraczała 25 g, czyli 6 łyżeczek od herbaty. Warto wiedzieć, że ta ilość odnosi się zarówno do cukru zjadanego wraz z owocami jak i tym z torebki.

Reklama



Dlaczego nadmiar cukru szkodzi?

Grozi cukrzycą. Gdy jemy zbyt dużo słodyczy i pijemy słodkie napoje, do krwi trafia za dużo glukozy. Trzustka zaczyna wtedy pracować na zwiększonych obrotach i wytwarzać duże ilości insuliny, aby ten nadmiar zagospodarować. Z czasem ten przeciążony pracą gruczoł może zacząć niedomagać. Grozi to poważną chorobą - cukrzycą typu II.

Gdy jemy zbyt dużo słodyczy i pijemy słodkie napoje, do krwi trafia za dużo glukozy. Trzustka zaczyna wtedy pracować na zwiększonych obrotach i wytwarzać duże ilości insuliny, aby ten nadmiar zagospodarować. Z czasem ten przeciążony pracą gruczoł może zacząć niedomagać. Grozi to poważną chorobą - cukrzycą typu II. Niedomaga wątroba. Ponieważ nadmiar cukru magazynowany jest w wątrobie, także i ona zaczyna chorować.

Ponieważ nadmiar cukru magazynowany jest w wątrobie, także i ona zaczyna chorować. Tyjemy. Czysty cukier to puste kalorie. Nie dostarcza żadnych składników odżywczych. Bardzo szybko zamienia się w wałeczki tłuszczu. Warto wiedzieć że jedna łyżeczka dostarcza ok. 25 kcal.

Czysty cukier to puste kalorie. Nie dostarcza żadnych składników odżywczych. Bardzo szybko zamienia się w wałeczki tłuszczu. Warto wiedzieć że jedna łyżeczka dostarcza ok. 25 kcal. Podwyższa ciśnienie, trójglicerydy i cholesterol.

Uszkadza ściany naczyń krwionośnych, może doprowadzić do zmian zapalnych i miażdżycowych.

Reklama

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu".