Dlaczego nie mogę mieć dzieci?

Jesteś już dojrzałą kobietą. Osiągnęłaś wszystkie z wcześniej wyznaczonych sobie celów. Skończyłaś wymarzone studia ekonomiczne, masz super posadę w jednym ze znanych banków, wóz którego zazdroszczą Ci koleżanki z pracy...

Odwiedziłaś już prawie każdy zakątek na Ziemi, masz cudowne wspomnienia, zdjęcia, pamiątki i trzydzieści kilka lat. Wreszcie też się ustatkowałaś. Masz kochającego męża, bezkonfliktowych teściów. Czujesz, że do pełni szczęścia jeszcze Ci czegoś brakuje... Czegoś? A może KOGOŚ? Poczułaś pragnienie posiadania dziecka. Jednak Wasze starania można określić jako syzyfową pracę. Ciągle nic i nic... Dlaczego? Czy to już za późno? A może coś z nim lub ze mną jest nie tak?

Istotnym jednak problemem współczesnego świata jest późne macierzyństwo. Wraz z wiekiem nieodwracalnie maleją szanse na zajście w ciążę i jej utrzymanie. Kariera i inne przyjemności często przysłaniają nam oczy na to co jest ważne i bezcenne. Zdarza się także, że za późno dojrzewamy do rodzicielstwa, co niesie za sobą bagaż wielu nieprzyjemnych doświadczeń.

Niepłodność, jak już kiedyś wspomniałam, opierając się na definicji WHO, to brak ciąży pomimo regularnych stosunków płciowych (4-5 razy w tygodniu), utrzymywanych powyżej 12 miesięcy, bez stosowania jakichkolwiek z metod antykoncepcyjnych.

Problem niepłodności wzrasta wraz z rozwojem cywilizacyjnym i przemysłowym.

Ogólnie rzecz biorąc, najczęstszymi przyczynami niepłodności są:

niepłodność idiopatyczna – czyli nie można ustalić przyczyny pomimo tego, iż zachowane są regularne miesiączki, cykle owulacyjne, są prawidłowe warunki anatomiczne i wyniki badań

czynnik męski – badanie głównie opiera się na analizie ejakulatu, normy już zostały przedstawione w artykule „Diagnostyka niepłodności”

zaburzenia owulacji

czynnik jajowodowy

endometrioza

czynniki związane ze stosunkiem płciowym

inne, np. zakażenie chlamydią

Przyczynami niepłodności u mężczyzn są:

oligoaztenozoospermia – zaburzenia koncentracji, ruchliwości i morfologii plemników, lub tylko dwa z wymienionych czynników

aztenozoospermia – występowanie mniej niż 50% wykazujących ruch postępowy szybki i wolny (typ A i B), bądź mniej niż 25% poruszających się szybko, postępowo (typ A)

oligospermia – liczba plemników w 1ml nasienia jest niższa od 20mln

teratozoospermia – występowanie mniej niż 30% plemników o prawidłowej budowie (morfologii)

azoospermia – brak plemników w nasieniu

aspermia – brak ejakulatu

czynnik immunologiczny - obecność przeciwciał w płynie nasiennym

U kobiet etiologia niepłodności związana jest z:

zaburzeniami fazy lutealnej – skrócenie tej fazy, obniżenie stężenia progesteronu

zaburzeniami owulacji: oligoowulacja – rzadko występująca owulacja (mniej niż 6 razy w roku), niższe stężenie estradiolu w pierwszej fazie cyklu; anowulacja – brak owulacji; zespół policystycznych jajników

czynnikiem jajowodowym – określenie stopnia uszkodzenia i drożności jajowodów, do których głównie dochodzi na skutek stanów zapalnych przydatków

czynnikiem macicznym – defekty macicy w postaci wad wrodzonych – niedorozwój macicy, macica podwójna lub dwurożna oraz przegród wewnątrzmacicznych

zrostami pooperacyjnymi i po abrazjach (łyżeczkowanie)

obecnością polipów i mięśniaków

endometriozą (gruczolistość zewnętrzna macicy) – rozrost endometrium (błona śluzowa macicy) poza jamą macicy

czynnikiem szyjkowym – ocena parametrów śluzu szyjkowego (przejrzystość i ciągliwość) oraz stopnia otwarcia kanału szyjkowego, a także obecność plemników w śluzie (liczba, ruch, charakter) w „teście po stosunku” (test Simsa-Hühnera)

hiperprolaktynemią – za wysokie stężenie prolaktyny (PRL) we krwi (powyżej 20ng/ml)

Niepłodność jest chorobą specyficzną i złożoną. Wpływa nie tylko na biologiczną sferę życia, ale również psychiczną. Profesor Marian Szmatowicz bardzo wymownie określił jej skutki:

„Niepłodność może prowadzić do bardzo głębokich zmian w układzie partnerskim, a u ich podłoża leżą nadzieja przeplatająca się ze smutkiem i rozpaczą, poczucie winy i wzajemne oskarżenia. Także życie seksualne traci swą spontaniczność, stając się „narzędziem” służącym do osiągnięcia celu.” Zwalczenie przyczyn niepłodności, może zaowocować powodzeniem w staraniu się o dziecko.

Katarzyna Ziaja