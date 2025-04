Czy kobiety w ciąży palą?

Aby unaocznić ogrom problemu, warto podać konkretne liczby i opisać konsekwencje. Według danych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego aż 11% kobiet przyznaje, że paliło w czasie ciąży.

Dlaczego nie warto narażać siebie i dziecka?

Tytoń zwiększa ryzyko komplikacji w czasie ciąży, m. in. samoistnego poronienia, przedwczesnego porodu, wad wrodzonych, alergii. Niemowlęta dwa razy częściej zapadają na poważne choroby układu oddechowego, pojawia się astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie ucha środkowego (co jest przyczyną głuchoty). Lista komplikacji poporodowych jest długa.

Co więcej, znacznie zwiększa się ryzyko urodzenia martwego dziecka, wczesnej śmierci noworodka lub tzw. śmierci łóżeczkowej. Prawie 1400 niemowląt umiera każdego roku dlatego, że ich matki paliły w czasie ciąży. Ta liczba daje do myślenia.

Po ciąży już mogę?

Często zdarza się, że kobiety, które rzuciły palenie na okres ciąży, wracają do nałogu zaraz po urodzeniu dziecka. Bierne palenie to również problem, o którym trzeba głośno mówić. Dotyczy on nie tylko kobiet, ale także mężczyzn, którzy w obecności dziecka palą.

Dzieci, które przebywają w takim środowisku, gorzej rozwijają się umysłowo. Należy więc obalić stereotyp nieszkodliwego „dymka”.

Zwracaj uwagę, gdy ciężarna pali!

Jaki jest powód trwania w nałogu? Nieświadomość konsekwencji? Egoizm? Powinniśmy dotrzeć do przyszłych mam i przemówić im do rozsądku, uzmysłowić jak wiele od nich zależy.

Co zrobisz gdy zobaczysz kobietę z brzuszkiem, która pali? Odpowiedź jest prosta - reaguj! Uświadamiaj nieświadomym - to Twój obowiązek!

