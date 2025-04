Czym są rotawirusy?

Rotawirusy są grupą wirusów, która odpowiada za wystąpienie wodnistej biegunki oraz wymiotów u ludzi. Są przenoszone drogą pokarmową. Do zakażenia dochodzi w wyniku spożycia żywności, która uległa skażeniu odchodami osoby już zainfekowanej, także przez skażone ręce, przedmioty, jak również przez drogi oddechowe. Nie odnotowano istotnej różnicy między standardem życia, a częstością występowania schorzeń powodowanych przez rotawirusy.

Kto jest w grupie ryzyka?

Grupa osób wyjątkowo narażona na zakażenie rotawirusem to dzieci do 2-3 lat, gdzie jest to najczęstsza przyczyna zapalenia żołądkowo-jelitowego! Wśród nich może również dojść do rozwoju poważnych powikłań, które potencjalnie stanowią zagrożenie życia.

Infekcja rotawirusem może być bezobjawowa lub powodować wodnistą biegunkę, wymioty i niewielką gorączkę. Ilość wirusa wymagana do powstania zakażenia jest niewielka! Z tego powodu rozprzestrzenia się on błyskawicznie.

Jakie są objawy infekcji?

Od zarażenia do wystąpienia pierwszych objawów mija zazwyczaj ok 1-3 dni. Pierwszymi oznakami choroby są zazwyczaj nudności, wymioty i niewysoka gorączka. Po około 4-8 dniach dołącza wodnista biegunka. Dosyć charakterystyczne jest współtowarzyszenie objawów infekcji górnych dróg oddechowych. Ostra biegunka jest stanem, który potencjalnie może spowodować zagrożenie życia, jeśli dojdzie do zbyt dużego odwodnienia pacjenta! Dlatego w przypadku jej wystąpienia należy zadbać o odpowiednią podaż płynów, która jest jedyną możliwością leczenia!

Przebieg choroby z tak wyrazistymi objawami charakterystyczny jest dla dzieci do 2-3 roku życia. Dzieci starsze i osoby dorosłe zazwyczaj przechodzą zakażenie bezobjawowo.

Przechorowanie choroby indukuje powstanie przeciwciał IgA, które są wydzielane w przewodzie pokarmowym i tym samym zabezpieczają przed kolejnym zainfekowaniem się tym samym szczepem wirusa.

Od 2006 roku istnieje szczepionka przeciwko rotawirusom, której działanie okazało się nie tylko skuteczne, ale także i bezpieczne!

