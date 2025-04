Fakty

PCOS to zaburzenie, do którego rozpoznania konieczne jest spełnienie kryteriów opracowanych przez gremia eksperckie na konferencji w Rotterdamie w 2003 roku. Oto one:

1. rzadkie jajeczkowanie lub jego brak;

2. kliniczne lub biochemiczne objawy wysokiego poziomu androgenów;

3. wielotorbielowatość jajników stwierdzona w badaniu USG;

Należy pamiętać, że do rozpoznania wystarczy spełnienie dowolnych 2 z 3 wyżej wymienionych kryteriów. W tym artykule zajmiemy się punktem numer 3.

Dlaczego USG?

Przede wszystkim dlatego, że USG, czyli badanie ultrasonograficzne jest bezpieczne, bezbolesne, ogólnodostępne w całym kraju oraz tanie. Bezpieczeństwo zapewnia fakt, że osoba badana nie jest narażona na promieniowanie jonizujące, a jedynie na fale dźwiękowe wydobywające się z głowicy i powracające do niej po odbiciu od poszczególnych tkanek i narządów.

Przebieg badania

W większości przypadków preferowaną metodą jest zastosowanie głowicy dopochwowej, co może wiązać się z pewnym dyskomfortem dla pacjentki. Optymalnym terminem do przeprowadzenia badania jest 3, 4 lub 5 dzień cyklu owulacyjnego. Nie ma obowiązku zgłaszania się na czczo.

Jajnik to parzysty narząd znajdujący się w jamie brzusznej, wewnątrz jamy otrzewnowej. Typowy obraz PCOS w badaniu ultrasonograficznym to co najmniej 12 pęcherzyków, położonych zazwyczaj obwodowo, każdy o średnicy 2 – 9 mm. Miąższ jajnika jest opisywany zazwyczaj jako hiperechogeniczny, zaś jego objętość wynosi powyżej 10 ml – taki opis dotyczy, według różnych danych, od 70 do 95% pacjentek z PCOS. Zmiany mogą dotyczyć jednego lub obu jajników. Powyższe parametry nie dotyczą kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne, gdyż u nich morfologia jajnika może być znacznie zmieniona. Dlatego, jeżeli przyjmujesz wyżej wymienione leki, powinnaś poinformować o tym lekarza.

Jeżeli podczas badania uwidoczniony zostanie pęcherzyk dominujący – o średnicy powyżej 10 mm lub ciałko żółte, możesz być poproszona o powtórzenie badania w innym terminie. Między innymi dlatego tak ważne jest zgłoszenie się na badanie na początku cyklu owulacyjnego.

W przypadku stwierdzenia w USG obecności zmian typowych dla PCOS i jednocześnie braku objawów klinicznych i prawidłowych parametrach badań laboratoryjnych, rozpoznaje się bezobjawową wielotorbielowatość jajników (MFO) – ta sytuacja ma miejsce nawet u 22% kobiet i zazwyczaj nie wymaga leczenia.

