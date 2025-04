Badanie opublikowane w The American Journal of Human Genetics, dostarczyło cennych informacji na temat genetycznych podstaw adermatoglifii i normalnej formacji linii papilarnych (w 24 tygodniu życia płodowego). Skóra ludzka ma wypukłości zwane liniami papilarnymi (dermatoglify), które są obecne na palcach dłoni i stóp.

Linie papilarne palców dłoni, wykorzystywane są do identyfikacji tożsamości – pobieranie odcisków palców. Dlatego adermatoglifia, niedawno nazywana była chorobą Opóźnień Imigracyjnych. Aby lepiej zrozumieć zależności genetyczne odpowiadające za powstawanie odcisków palców, doktor Sprecher i współpracownicy zbadali liczną szwajcarską rodzinę z objawami adermatoglifii.

Wszyscy bez linii papilarnych w rodzinie, nie posiadali odcisków palców od urodzenia oraz mieli mniejszą ilość gruczołów potowych. Korzystając z metod analizy genetycznej, porównano osoby dotknięte chorobą ze zdrowymi członkami rodziny. Naukowcy odkryli, że za chorobę odpowiada mutacja w genie SMARCAD1. Białko kodowane przez ten gen uważa się za kontrolera ekspresji wielu genów związanych z rozwojem. Badacze wykazali również, że istnieje skrócona wersja SMARCAD1, który ulega ekspresji wyłącznie w skórze, a jego mutacja prowadzi do adermatoglifii. „Nasuwa się wniosek, że za powstanie linii papilarnych odpowiada wersja genu SMARCAD1 obecna tylko w skórze” - podsumował doktor Sprecher.

Zobacz też: Choroby genetyczne – dziedzictwo przodków

ScienceDaily / kp

Reklama