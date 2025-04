Okres wylęgania się zarodźców malarii wynosi 8 do 15 dni. W tym czasie czujemy się zdrowi, nic nas nie boli, nie podejrzewamy, że za chwilę będziemy ciężko chorować. Pierwsze objawy zimnicy pojawiają się nagle. W przeciągu kilku godzin stajemy się niespokojni, odczuwamy bóle mięśniowo-stawowe, silne bóle głowy. Zgłaszane dolegliwości zwykle na początku przypominają infekcje grypowe lub grypopodobne. Do typowych, najczęściej występujących powikłań w przebiegu malarii należą: ciężka niedokrwistość, malaria mózgowa, pęknięcie śledziony, skaza krwotoczna, hipoglikemia, śpiączka hipoglikemiczna, niewydolność nerek, ostra niewydolność oddechowa, wstrząs oraz zgon. Nieleczone i nierozpoznane zarażenie najgroźniejszym, zarodźcem sierpowym, może doprowadzić do zgonu w ciągu 24 godzin.

