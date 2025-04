Niezdrowy i niehigieniczny tryb życia sprzyja postępowi miażdżycy tętnic, a największy wpływ ma palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość i brak aktywności fizycznej.

Reklama

Jakie są objawy niedrożnej tętnicy?

Blaszki miażdżycowe mogą zwężać światło naczyń tętniczych w niewielkim zakresie i nie dawać żadnych objawów chorobowych. Niejednokrotnie zdarza się, że zwężenia miażdżycowe postępują, aż do całkowitej niedrożności naczynia. Ograniczają dopływ krwi do kończyn dolnych, czyli są przyczyną ich niedokrwienia. Główną dolegliwością jest ból jednej lub obu kończyn dolnych podczas chodzenia, zlokalizowany najczęściej w łydkach, udach lub pośladkach. Ból ustępuje po zatrzymaniu się i krótkim odpoczynku. W późniejszym okresie pojawiają się bóle spoczynkowe, zwłaszcza w nocy. Chorzy spędzają wówczas całe noce na siedząco, bo opuszczenie nóg przynosi ulgę i zmniejsza ból. Towarzyszy temu bezsenność, która dodatkowo pogarsza samopoczucie chorego. Na skórze kończyn dolnych mogą pojawiać się owrzodzenia lub zmiany martwicze, często jako następstwo banalnych skaleczeń albo innych urazów.

Przeczytaj: Co to jest i jak powstaje miażdżyca?

Z innych objawów towarzyszących niedokrwieniu kończyny dolnej należy wymienić: uczucie szybkiego ziębnięcia stóp i blade zabarwienie skóry, zanik owłosienia. W przypadku niedrożności końcowego odcinka aorty brzusznej oraz tętnic biodrowych mężczyzna może zauważyć u siebie osłabienie potencji, objawiające się jako niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu.

Reklama

Czy niedrożne tętnice można leczyć?

Eliminacja czynników ryzyka miażdżycy może spowolnić postęp choroby. Najważniejsze jest rzucenie palenia, utrzymywanie należnej masy ciała oraz skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego i cukrzycy.

Dla chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych bardzo ważne są codzienne 30-60 minutowe spacery i ćwiczenia, dzięki którym stymulowany jest rozwój krążenia obocznego w kończynach dolnych. Jeśli podczas wysiłku ból się pojawi, to należy zrobić kilkuminutowy odpoczynek, aż do jego ustąpienia. Duże znaczenie ma właściwa pielęgnacja stóp i unikanie przypadkowych urazów stóp: skaleczeń, oparzeń, odmrożeń.

W zależności od stanu chorego i umiejscowienia niedrożności stosuje się wszczepienie specjalnego pomostu naczyniowego, który omija miejsce zwężenia. Kolejnym typem operacji naczyniowej jest udrożnienie tętnicy. Polega to na nacięciu ściany naczynia i usunięciu zmian miażdżycowych, jest to tak zwana trombendarterektomia. Stosuje się również angioplastykę za pomocą balonika, który rozszerza zwężony lub niedrożny odcinek tętnicy. Zastosowanie ma także implantacja stentu w kształcie stalowej sprężynki, która stabilizuje miejsce rozszerzone.

Polecamy: Jakie leczenie inwazyjne stosujemy w chorobach naczyń?

Warto zauważyć, że pomyślnie zakończone leczenie operacyjne nie powoduje wyleczenia z choroby. Miażdżyca zarostowa nie śpi i postępuje dalej. Dlatego każdy chory powinien przestrzegać zasad zdrowego stylu życia, zaleceń lekarskich i zgłaszania się na okresowe badania kontrolne.