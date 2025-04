Nie strasz dziecka!

Adaptacja dziecka do leczenia stomatologicznego powinna opierać się na przygotowaniu psychologicznym. W pierwszej kolejności przygotowanie powinien przeprowadzić rodzic w domu.

Rodzic nie powinien straszyć malca stomatologiem, ale przygotować go na otoczenie w gabinecie, lekarza i biały fartuch. To pomoże stomatologowi zaadaptować dziecko podczas wizyty, przygotować je do kontaktu z dentystą. Wówczas, jeśli w przyszłości będzie konieczne leczenie u małego pacjenta, będzie ono przebiegało łatwiej, przyjemniej i z korzyścią dla dziecka.

Dlaczego trzeba dbać o mleczaki?

Nieleczone zęby mleczne, tak samo jak nieleczone zęby stałe, są źródłem drobnoustrojów, które mogą infekować inne narządy naszego ciała (zwłaszcza, jeśli toczą się w nich procesy zapalne).

Jeśli dziecko utraci mleczny ząb trzy-cztery lata wcześniej przed okresem ich fizjologicznego wypadania, to (w większości przypadków) będzie to przyczyną pojawienia się lub nasilenia wady zgryzu.

Zęby mleczne posiadamy przez 10 lat – nie możemy tego okresu spędzić w bólach, z brzydkim uśmiechem i z trudnościami w jedzeniu i żuciu pokarmów.

Narysuj stomatologa i jego gabinet

Na drugiej lub trzeciej wizycie większość dzieci jest zaadoptowana do obecności stomatologów i wówczas prosimy ich o narysowanie czegoś ciekawego, np. swojej ostatniej wizyty w gabinecie, przedszkole, swoją koleżankę, kolegę. Dziecko wraca wtedy do nas z rysunkiem – to świadczy, że jego wizyta u dentysty nie była nieprzyjemna.

Autor: dr. hab. n. med. prof. nadzw. Joanna Szczepańska, kierownik Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego.

