Jakie są najczęstsze przyczyny nadwagi i otyłości?

Problemy z nadwagą są zazwyczaj skutkiem nieprawidłowych nawyków żywieniowych. Z naszego doświadczenia i obserwacji wynika, że w 80% przypadków osoby otyłe nie znają lub nie stosują się do podstawowych zasad zdrowego odżywania.

Do najczęstszych przyczyn nadwagi i otyłości należą: nieregularnie posiłki, niewłaściwe nawodnienie organizmu, jedzenie tuż przed snem.

Zdarza się, że zamiast pięciu mniejszych posiłków rozłożonych w ciągu dnia, zjadamy jedną lub dwie obfite i kaloryczne potrawy lub zapominamy o jedzeniu w ogóle (zwłaszcza o pożywnym śniadaniu). Pijemy zdecydowanie za mało wody mineralnej (zalecane są 2 litry dziennie). Zapominamy też o zasadzie, że ostatni posiłek powinniśmy spożywać 2-3 godziny przed snem.

Dlaczego tak trudno jest nam wytrwać na diecie i jakie popełniamy błędy?

Bardzo często wybieramy monotonne diety, oparte na niepełnowartościowych posiłkach, przez co osłabiamy organizm, doprowadzamy do niedoborów witamin i minerałów. Decydujemy się na modne kuracje, które nie są dopasowane do naszych potrzeb oraz stylu życia. Prawidłowa dieta powinna uwzględniać wiek osoby, przebyte choroby, jak również rodzaj wykonywanej pracy. Mamy zróżnicowane apetyty i upodobania smakowe, a warto pamiętać, że dieta musi być dla nas przyjemna, czyli powinna składać się z produktów, które lubimy.

W czym może nam pomóc dietetyk?

Zadaniem dietetyka jest dopasowanie zbilansowanej diety (za pomocą specjalistycznych pomiarów i wywiadu dietetycznego) do indywidualnych predyspozycji organizmu, a następnie kontrolowanie każdego etapu kuracji, także po zakończeniu diety, kiedy istotna jest stabilizacja wagi i uniknięcie efektu jo-jo. Mamy też pewność, że cały proces przebiega prawidłowo i jest bezpieczny dla naszego zdrowia. Celem takiej współpracy jest też zmiana nawyków żywieniowych, co pozwala w przyszłości uniknąć problemów z nadwagą.

Na czym polega akcja „Uwaga Nadwaga”?

Celem akcji „Uwaga Nadwaga” jest zwrócenie uwagi na problem nadwagi i otyłości oraz zachęcenie Polaków do zmiany nawyków żywieniowych na zdrowsze. Do końca listopada we wszystkich centrach Naturhouse można skorzystać z bezpłatnej konsultacji dietetycznej, pomiarów tkanki tłuszczowej oraz wody metabolicznej w organizmie. Dodatkowo przeprowadzamy bezpłatne prelekcje na temat zasad zdrowego odżywania w szkołach, przedszkolach i miejscach pracy. Stworzyliśmy również specjalną stronę internetową: www.uwaganadwaga.com, na której można znaleźć m.in. wskazówki i porady dietetyków, szczegóły dotyczące programu, a także zapisać się na bezpłatne konsultacje w wybranym centrum.

Kto może skorzystać z bezpłatnych konsultacji dietetycznych?

Każdy, kto chciałaby skontrolować swoją wagę, poddać ocenie dietetyka dotychczasowe nawyki żywieniowe lub nauczyć się zasad zdrowego odżywania. Zachęcamy zarówno osoby z nadwagą czy otyłością, jak i tych, którzy chcieliby w bezpieczny i zdrowy sposób przybrać na wadze. Pomoc dietetyka może okazać się przydatna, np. kobietom przechodzącym menopauzę, młodym mamom, które zakończyły okres karmienia piersią i chciałyby powrócić do dawnej sylwetki czy mężczyznom borykającym się z tzw. brzuszkiem. Pamiętajmy, że porada jest bezpłatna, a może okazać się najlepszą motywacją do zmian korzystnych dla naszego zdrowia i wyglądu.

