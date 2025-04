Fot. Fotolia

Reklama

Uczeń cierpiący na alergię jest rozkojarzony

Rodzice dziecka ze zdiagnozowaną alergią wiedzą jak z nim postępować i jak je chronić. Problem może pojawić się w szkole, gdzie dziecku trudniej unikać źródeł alergii, a nauczyciele niekoniecznie muszą mieć wystarczającą wiedzę na temat problemów, których przyczyną może być ta choroba.

Większość z nas, w tym także nauczyciele, nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że alergia może utrudniać dziecku normalne funkcjonowanie w szkole i wśród rówieśników. Wymaga ona stałego (lub co najmniej sezonowego) leczenia, a w okresach nasilenia objawów i przyjmowania leków dziecko może być bardziej rozkojarzone, senne, szybciej się męczyć.

– "To problem, którego skali często nie uświadamiają sobie nauczyciele, a nawet rodzice chorych dzieci. Choroby takie jak alergia i astma nierzadko są bagatelizowane, bo wiedza na temat psychologicznych problemów cierpiących na nie dzieci i młodzieży nie jest rozpowszechniona" – mówi dr Renata Zubrzycka, pedagog specjalny, współautorka poradnika Dziecko z astmą w rodzinie i szkole.

Alergia i astma to bardzo częste przyczyny nieobecności uczniów w szkole. Co więcej okazuje się, że wielu polskich rodziców nie informuje nauczycieli o chorobie dziecka. Przyznała się do tego aż 1/3 rodziców biorących udział a w badaniach dotyczących dzieci cierpiących na astmę, jakie przeprowadzili autorzy książki.

Nauczyciel, który nie wie, że dziecko jest przewlekle chore, nie zdaje sobie sprawy, że w pewnych okresach roku, czy na pewnych etapach leczenia, może ono mieć obniżoną wydolność fizyczną, a także intelektualną.

Czytaj na forum: Astma oskrzelowa u dziecka

Reklama

Warto poinformować nauczyciela o alergii dziecka

Uczeń, który cierpi na alergię wywołaną przez pyłki roślin, w okresach pylenia, kiedy przyjmuje leki antyhistaminowe może być senny, szybciej się męczyć, mieć trudności z koncentracją uwagi. Przewlekłe choroby, takie jak alergia mogą też wywoływać u dziecka negatywne reakcje na stres, podwyższony lęk, czy chwiejność emocjonalną.

Dziecko może też nie akceptować swojej choroby, czy wręcz wstydzić się jej. A to z kolei może powodować trudności z nawiązywaniem dobrych relacji z rówieśnikami.

Oczywiście nie jest to regułą. "Wystąpienie któregoś z tych zaburzeń zależy od wielu różnych czynników. Z jednej strony od samego przebiegu choroby i metod jej leczenia, z drugiej, w dużej mierze także od podejścia rodziców, czy opiekunów małego pacjenta" – mówi dr Renata Zubrzycka.

Bezwzględnie jednak nauczyciele powinni wiedzieć o chorobie dziecka po to, by mogli działać profilaktycznie – np. pomagać uczniowi w unikaniu alergenu i czynników zaostrzających przebieg choroby.

Źródło: Materiały prasowe odczulanie.info

Zobacz także: Dlaczego odczulanie warto rozpocząć jesienią?