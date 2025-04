Fot. Fotolia

Jakie przekąski wybiera polski uczeń?

Nasi uczniowie mają najłatwiejszy w Europie dostęp do niezdrowej żywności, a tempo przyrostu dzieci z nadwagą i otyłością w ciągu ostatnich 30 lat jest aż dziesięciokrotnie większe niż w USA. Te alarmujące dane skłoniły rząd do działania. W sejmie trwają prace nad ustawą dotyczącą wyeliminowania „śmieciowego jedzenia” ze szkół. Czy jednak to wystarczy? Fundacja Banku Ochrony Środowiska ostrzega, że problem niezdrowych nawyków żywieniowych zaczyna się już w rodzinie.

Kiedy pytamy rodziców, czy ich dzieci jedzą słodycze i jak często to robią, okazuje się, że dorośli nie traktują napojów jako słodyczy, a kolorowe, sztucznie dosładzane jogurty uważają za bardzo zdrowe. To co dzieci będą przegryzały w szkole zależy głównie od rodziców.

"Nie muszą za przysłowiowe 2 złote fundować dziecku „pustych kalorii” kupowanych w sklepiku czy automacie" – mówi Barbara Lewicka - Kłoszewska, Wiceprezes Fundacji BOŚ, która realizuje szereg prozdrowotnych projektów edukacyjnych.

Dlaczego drugie śniadanie jest niezbędne?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), gdy w przerwie między kolejnymi lekcjami zje się coś lekkostrawnego i zdrowego, wydajność umysłu i koncentracja może wzrosnąć nawet o 20%.

"By dziecko dobrze funkcjonowało w szkole, czyli łatwo przyswajało wiedzę, umiało się skoncentrować, miało dobrą pamięć, potrzebuje właściwie zbilansowanej diety. Mózg podczas wytężonej pracy – nauki, pochłania naprawdę dużo energii, dlatego odżywcze drugie śniadanie jest absolutnie niezbędne.

Jeśli poświęcimy chwilkę na przygotowanie drugiego śniadania, może to też znacznie ograniczyć sięganie dziecka po batoniki czy chipsy" - radzi Maria Jakubowska, specjalista ds. żywienia w Fundacji BOŚ, koordynator projektu edukacyjnego „Zdrowo jem, więcej wiem”.

Drugie śniadanie ucznia - jak powinno wyglądać?

Musi być odżywcze, czyli zawierać składniki, które „nakarmią” mózg i cały organizm. Nie powinny to być zatem np. słodycze, gdyż ich spożywanie powoduje szkodliwe dla mózgu duże skoki poziomu glukozy we krwi.

Jak zatem przygotować dobre i pełnowartościowe drugie śniadanie dla ucznia? – Przede wszystkim pamiętajmy, by na drugie śniadanie przygotować dziecku owoce i kanapki. Apetycznymi dodatkami mogą być m.in. liście sałaty, cykoria, różnokolorowa papryka, ogórki, rzodkiewki, kiełki. Do tego ciemne, pełnoziarniste, a nie białe pieczywo.

Do śniadania można dołożyć obrane marchewki lub pokrojoną paprykę. Do picia najlepsza będzie woda, ewentualnie herbatka owocowa – wylicza Maria Jakubowska, specjalista ds. żywienia w Fundacji BOŚ.

Źródło: Materiały prasowe Aktywniepozdrowie.pl

