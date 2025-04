Czym są migdałki?

Migdałki to małe narządy limfatyczne zlokalizowane w jamie ustnej i gardle. Ich główną rolą jest nabywanie i utrzymywanie obrony immunologicznej organizmu. Z tego powodu zdrowych migdałków nie usuwa się „na wszelki wypadek”, a prawidłowa kwalifikacja do leczenia operacyjnego jest niezwykle ważna. Usuwa się tylko te migdałki, które odpowiedzialne są za dolegliwości pacjenta. Najczęściej są to migdałek gardłowy i migdałki podniebienne. Migdałek gardłowy, tak zwany „trzeci”, jest zlokalizowany z tyłu nosa, wysoko w gardle. Nie jest widoczny podczas rutynowego oglądania jamy ustnej i bada go laryngolog. Inaczej jest z migdałkami podniebiennymi, które widoczne są po otwarciu jamy ustnej na tylnej ścianie gardła.

Kiedy wykonuje się tonsilektomię?

Tonsilektomię, czyli usunięcie migdałków wykonuje się, kiedy są one odpowiedzialne za rozwój choroby. Nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, na przykład 4-5 angin w ciągu roku, lub przebyte ropnie okołomigdałkowe są wskazaniem do ich usunięcia. Migdałki należy wyciąć również wtedy, kiedy ich przerost powoduje zaburzenia oddychania. Może objawiać się to utrudnionym oddychaniem przez nos, chrapaniem, czy bezdechami nocnymi. Często pojawia się poranny kaszel, wady wymowy, a także niedosłuch. Inne rzadsze przyczyny, które skłaniają do tonsilektomii to nowotwory migdałków, przewlekłe zapalenie migdałków i związane z tym choroby immunologiczne, jak kłębuszkowe zapalenia nerek czy zapalenie tęczówki oka.

Tonsilektomia a tonsilotomia

Najczęściej tonsilektomię wykonuje się u dzieci między 3 a 12 rokiem życia, ale można ją przeprowadzić również u dorosłych. Innym zabiegiem na migdałkach jest tonsilotomia, którą wykonuje się tylko u dzieci. Polega ona na częściowym wycięciu migdałka wtedy, gdy migdałek powiększa się i przerasta, ale nie ma cech zapalenia.

Migdałek gardłowy zanika podczas okresu dojrzewania i u osób dorosłych powinien być nieobecny.

Przeciwwskazania do operacji

U kogo unika się usuwania migdałków? Migdałków nie usuwa się u dzieci poniżej 3 roku życia. Wyjątkiem są zaburzenia oddychania, które zagrażają życiu malucha. Zabieg ten rzadko wykonuje się u dzieci z wadami twarzy i czaszki, na przykład z rozszczepem podniebienia, czy z zespołem Downa. U osób dorosłych przed planowanym zabiegiem rozważa się wiek pacjenta i ogólne choroby towarzyszące, na przykład niewydolność krążenia, czy nabyte wady serca. Z tego powodu u każdego pacjenta korzyści i ryzyko operacji ocenia się indywidualnie.

Rokowania po usunięciu migdałków

Czy usunięcie migdałków przyniesie ulgę w dolegliwościach? Jeżeli objawy są spowodowane kilkoma przyczynami, usunięcie migdałków może być jednym z etapów leczenia. Przykładem jest skrzywienie przegrody nosa, które podobnie jak przerost migdałka gardłowego, może powodować utrudnione oddychanie przez nos, chrapanie czy częste infekcje. Przerostowi migdałków mogą też towarzyszyć inne choroby, na przykład astma, której objawy są bardzo podobne. Tonsilektomia i prawidłowe leczenie współistniejącej choroby może doprowadzić do ustąpienia dolegliwości.

