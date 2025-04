fot. Fotolia

Reklama

Czy wszy przenoszą choroby?



Wszy na żywicielach dziko żyjących zazwyczaj są nieliczne i ich obecność nie wiąże się z objawami chorobowymi. Masowe pojawy w środowisku naturalnym zdarzają się rzadko, częściej natomiast dotyczą populacji ludzkich czy zwierząt hodowlanych. Wówczas pojawiają się objawy parazytozy, które noszą nazwę wszawicy, a jej naukowy odpowiednik pochodzi od nazwy gatunkowej wszy.

Na przykład wszawica spowodowana masowym występowaniem wszy ludzkiej to pediculosis.

Jednak pasożytowanie wszy może mieć szersze i bardziej różnorodne znaczenie. Bezpośrednim efektem mogą być nie tylko zmiany skórne, wszawica, ale też reakcje alergiczne. Ponadto wszy, uszkadzając skórę, stwarzają wrota różnym wtórnym infekcjom. A same mogą być przenosicielami (tzw. wektorami) mikroorganizmów chorobotwórczych.

Skutki pasożytowania wszy:



bezpośrednie: rozwój choroby pasożytniczej (parazytozy) – wszawicy, reakcje alergiczne ;

(parazytozy) – wszawicy, ; pośrednie: wtórne zakażenia, np. bakteryjne, grzybicze, przenoszenie patogenów – mikroorganizmów chorobotwórczych (np. riketsji czy bakterii) powodujących choroby zakaźne (np. tyfus).

Wesz ludzka – Pediculus humanus



Jest to gatunek kosmopolityczny, towarzyszący człowiekowi we wszystkich rejonach występowania. Ma ciało szarawo-białe, o długości 2–4,5 mm, przy czym samice są przeciętnie nieco większe.

Głowa jest z przodu zwężona, zaopatrzona w parę pigmentowanych oczu. Na odwłoku samic nie ma płytek grzbietowych i brzusznych, obecnych u samców; występują jedynie płytki genitalne. Wesz ludzka jest smukła, a taka budowa stanowi adaptację pozwalającą na wspinanie się tylko po jednym włosie.

Występują dwie formy wszy ludzkiej: wesz głowowa (Pediculus humanus capitis) i wesz odzieżowa (Pediculus humanus vestimenti). Były one czasami uważane za osobne gatunki, podgatunki czy odmiany. Jednak nie ma między nimi różnic dotyczących budowy; odżywiają się tak samo, mogą się też swobodnie ze sobą krzyżować. Także badania metodami molekularnymi nie dały podstaw do rozróżnienia wszy głowowych i odzieżowych jako odrębnych taksonów.

Jedyna różnica między nimi polega na innych preferencjach dotyczących lokalizacji w obrębie żywiciela. Stąd należy traktować je jedynie jako formy ekologiczne (ekotypy).

Zobacz też: Pasożyty – jakie choroby wywołują i nasilają?

Gdzie jesteśmy narażeni na wszy?



Obecnie o wiele większe znaczenie odgrywa wesz głowowa, która występuje powszechnie u ludzi na całym świecie, niezależnie od środowiska, stylu życia, grupy społecznej.

Wszy odzieżowe występują częściej w umiarkowanych lub zimnych strefach klimatycznych, czemu sprzyja noszenie ciężkich, nieprzewiewnych ubrań przez większą część roku. Mechanizm ich rozprzestrzeniania bardziej związany jest z nieprzestrzeganiem zasad higieny (np. praniem, wymianą odzieży), rzadziej więc stanowią problem. Występują najczęściej w grupach ludzi przebywających w większych skupiskach, np. w noclegowniach dla bezdomnych, wśród żołnierzy czy więźniów.

Rozwój wszy



Pełen cykl rozwojowy wszy (od jaja do jaja) trwa ok. 3 tygodni. Jaja mają rozmiary ok. 0,8 mm, przyklejane są do włosów w odległości kilku milimetrów od powierzchni skóry. Rozwój zarodka w jaju trwa ok. 7–9 dni, nimf ok. 14 dni. Postaci dorosłe mogą przeżyć ponad 40 dni, ale zwykle żyją krócej.

Reklama

Gdzie umiejscawiają się wszy?



Wesz głowowa preferuje owłosioną skórę głowy (szczególnie we włosach za uszami oraz w rejonie potylicy), ale występuje także na karku czy plecach. Tam bytują jej wszystkie stadia rozwojowe, a jaja przyklejane są do włosów.

Wesz odzieżowa wybiera lokalizację w pozostałych rejonach, na osłoniętych częściach ciała, ale w sąsiedztwie skóry, aby mieć dostęp do źródła pokarmu. Większość tych wszy skupia się bezpośrednio na skórze i po wewnętrznej stronie bielizny, a znacznie mniej po stronie zewnętrznej, czy na powierzchniach styku z kolejnymi warstwami odzieży.

Jaja wszy odzieżowej przyklejane są do włókien odzieży, zwykle wzdłuż szwów bielizny i ubrań. Wszy wolą przy tym tkaniny z włókien naturalnych, takich jak bawełna czy wełna. Ale przy dużym nasileniu występowania wykorzystują także odzież z tkanin sztucznych. Czasami przyklejają jaja bezpośrednio do żywiciela, do włosów na klatce piersiowej lub pod pachami.

Zobacz też: Włośnica – etiologia, objawy i postępowanie

Źródło: poradnik PWN dostępny na stronie http://pokonajwszy.pwn.pl/ (publikacja za zgodą autorów).