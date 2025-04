Zagrożenia dla kobiet

Jeśli wirus HSV powoduje u kobiet owrzodzenie w okolicach sromu, znacznie utrudnia oddawanie moczu, które staje się wówczas niezwykle bolesne. Zdarza się też (choć bardzo rzadko), że podczas pierwszego zakażenia opryszczką płciową dochodzi do zapalenia nerwów pęcherza, co uniemożliwia oddawanie moczu. Problem ten jest przejściowy i w takim wypadku należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Jeżeli dojdzie do ujawnienia opryszczki narządów płciowych u kobiet w ciąży tuż przed rozwiązaniem, jest ono wskazaniem do wykonania cesarskiego cięcia. Wszystko po to, aby ustrzec noworodka przed groźną dla jego organizmu infekcją HSV. Może ona bowiem doprowadzić do zmian w centralnym układzie nerwowym dziecka (wirus po wtargnięciu do organizmu zagnieżdża się w zwojach nerwowych i trwa tam w uśpieniu).

Zagrożenia dla noworodka

Największe zagrożenie dla zdrowia noworodka pojawia się wówczas, gdy do zakażenia HSV dochodzi tuż przed rozwiązaniem. Objawy pojawiające się przy pierwszym zakażeniu są bowiem zwykle bardzo nasilone, co może stanowić poważne zagrożenie dla życia płodu. Co więcej, gdy kobieta przekazuje wirusa dziecku podczas porodu, prowadzi to do bardzo poważnych konsekwencji mogących zakończyć się nawet śmiercią dziecka!

HSV a AIDS

Wirus opryszczki płciowej może także przyczynić się do zwiększenia ryzyka zakażenia wirusem HIV powodującego AIDS. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest znaczne zmniejszenie odporności osoby zainfekowanej oraz zwiększenie podatności na zakażenia wirusem HIV. Osoby, które już borykają się z zakażeniem wirusem HIV na skutek infekcji HSV stają się bardziej „zakaźne”.

