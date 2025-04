długie mycie zębów niszczy szkliwo

Fot. Fotolia

Twarde włosie szczoteczki niszczy szkliwo

Wiele osób uważa, że im twardsze włosie szczoteczki, tym lepsze. Nie ma nic bardziej mylnego! Mogą one podrażniać dziąsła i prowadzić do nadwrażliwości zębów. Również myślenie, że lepszy efekt zyskamy, jeśli mocniej będziemy dociskać szczoteczkę do zębów, jest błędne.

– "Takie szczotkowanie może tylko zaszkodzić, np. zetrzeć szkliwo i podrażnić dziąsła, co spowoduje odsłonięcie szyjek zębów. Wtedy zębina, która jest ochronną tkanką miazgi przed wpływem szkodliwych czynników, staje się bardzo wrażliwa na bodźce zewnętrzne, np. zimne, gorące, słodkie lub kwaśne" – mówi lek. stom. Monika Stachowicz z Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy Periodent w Warszawie.

Szczególną ostrożność przy szczotkowaniu powinny zachować osoby starsze. – "Z wiekiem dziąsła cofają się i tym samym odsłaniają korzenie zębów. Myjąc zbyt mocno zęby możemy ten proces przyspieszyć" – dodaje stomatolog.

Jak długo należy myć zęby?

Zęby powinniśmy myć przez około 2 minuty, używając szczoteczki o średnim lub miękkim włosiu. Jeśli używamy szczoteczki z twardym włosiem starajmy się szczotkować zęby bardzo delikatnie. Sygnałem, że występuje podrażnienie dziąseł jest m.in. ich krwawienie.

Myjmy je szczoteczką o średniotwardym włosiu, by nie uszkodzić szkliwa i nie podrażnić delikatnych dziąseł. – "Najlepsza jest szczoteczka elektryczna lub soniczna z sygnalizacją nacisku. Nie mniej jednak co pół roku powinniśmy usunąć osad i kamień u higienistki i skontrolować stan dziąseł u dentysty" – dodaje stomatolog.

Pamiętaj, że odpowiednia higiena jamy ustnej to nie tylko mycie zębów. Pamiętaj o oczyszczaniu języka oraz nitkowaniu przestrzeni międzyzębowych.

Źródło: Materiały prasowe Periodent

