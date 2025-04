Mój cykl trwa 31, czasem 32 dni. Czy to normalne? Jak długi powinien być cykl miesięczny i miesiączka?

Małgosia

Reklama

Ginekolog odpowiada: Lekarze przyjęli ogólną zasadę, że długość cyklu powinna się wahać od 26 do 30 dni, a krwawienie nie powinno trwać dłużej niż siedem dni.

Ale zdarza się i tak, że niektóre panie miesiączkują co 24 albo nawet co 30 dni. Trzeba koniecznie odwiedzić ginekologa, jeśli cykle są bardzo nieregularne (raz są dłuższe, raz krótsze), długie (np. 40-dniowe) albo bardzo skrócone (np. 20-dniowe), kiedy krwawienie jest bardzo obfite lub bardzo skąpe albo gdy okres jest bolesny. Warto też w tym wypadku korzystać z kalkulatora dni płodnych by wiedzieć, kiedy istnieje możliwość zajścia w ciążę.

Kłopoty z długością cyklu mogą świadczyć o różnych schorzeniach: gdy są bolesne, lekarze diagnozują czasem endometriozę, gdy pojawiają się nieregularne miesiączki, powodem mogą być cysty w jajniku, skąpe krwawienie może świadczyć o niewydolności jajników.

Reklama



prof. dr hab. Bogdan Chazan, ginekolog