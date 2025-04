Wyniki najnowszych badań wskazują, że u osób, które pracowały 11 godzin i więcej istnieje większe prawdopodobieństwo rozwoju problemów z sercem, niż u osób, które pracowały od 7. do 8. godzin na dobę. Badanie zostało opublikowane w „Annals of Internal Medicine” i było efektem dwunastoletnich obserwacji.

Na początku lat 90., brytyjscy naukowcy przebadali 7095 dorosłych w wieku od 39. do 62. lat. Informacje zostały wykorzystane do oceny ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca. Około 10 procent respondentów poinformowało naukowców o długim dniu pracy.

Osoby, które pracowały 10 i więcej godzin dziennie nie miały znacznie większego ryzyka zachorowania od osób, które pracowały znacznie mniej. Naukowcy odkryli, że dopiero osoby, które pracowały 11 i więcej godzin dziennie były o 66 procent bardziej narażone na atak serca i śmierć z jego powodu.

Mika Kivimaki profesor epidemiologii społecznej na University College w Londynie twierdzi, że nie jest jasne czy długie godziny pracy przyczyniają się do zwiększenia ryzyka, czy są jedynie czynnikiem, który można zastosować w celu oceny ryzyka. Równocześnie zaznacza, że przewlekły stres często wiąże się z długimi godzinami pracy i ma negatywny wpływ na procesy metaboliczne, prowadzi do depresji i problemów ze snem.

