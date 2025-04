Naukowcy odkryli zależność, łączącą długość palców z ryzykiem zachorowania na choroby neuronu ruchowego. Brytyjscy badacze zmierzyli długość palców u 110 osób, w tym 47 chorujących na stwardnienie boczne zanikowe (SLA), które jest najpoważniejszą chorobą neuronu ruchowego. Wyniki, opublikowane w „Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry”, wskazują na związek różnicy długości palca serdecznego oraz wskazującego z SLA.

To, że różnica w długości palców jest związana z cechami takimi jak umiejętności sportowe czy skłonność do agresji, odkryto już wcześniej. Wynika to, jak wierzą naukowcy, z oddziaływania męskiego hormonu – testosteronu – na dziecko jeszcze w życiu płodowym. Manifestuje się to właśnie różnicą w długości palców. Mężczyźni częściej niż kobiety mają dłuższe palce serdeczne niż wskazujące.

Dr Brian Dickie z Motor Neurone Disease Association tłumaczy, że może istnieć związek między ekspozycją na wyższy poziom testosteronu w życiu płodowym, a późniejszym rozwojem chorób takich jak degeneracja neuronów ruchowych. Przestrzega jednak przed uproszczeniem i dodaje, że na rozwój choroby wpływa wiele czynników, zarówno genetycznych jak i środowiskowych. Posiadanie dłuższego palca serdecznego nie jest czynnikiem wyzwalającym.

Źródło: BBC News, 10.05.2011 /am

