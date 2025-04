Merytoryczny patronat nad akcją objęło Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Partnerem kampanii jest firma GlaxoSmithKline.

W ramach I edycji akcji w 10 lokalizacjach na terenie całego kraju będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji, podczas których lekarz dentysta zbada stan zdrowia jamy ustnej pacjentów, udzieli porady i przekaże materiały edukacyjne dotyczące ich problemu. Dodatkowo, pacjenci, u których lekarz zauważy niepokojące objawy, otrzymają skierowanie na dalsze konsultacje stomatologiczne w ich mieście. Mobilny gabinet odwiedzi Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Kraków, Łódź, Wrocław, Czeladź, Katowice oraz dwukrotnie zawita do Warszawy.

Badanie Pentor Research International, przeprowadzone w sierpniu 2010 roku wykazało, że aż 42% dorosłych Polaków ma problemy z dziąsłami. Najczęstsze dolegliwości, na które skarżą się Polacy to podrażnienie, którego doświadcza 17% dorosłych osób, krwawienie przy szczotkowaniu - 16% oraz stany zapalne - 12% osób. Pomimo tak dużej skali problemu, Polacy nadal niedostatecznie dbają o stan swoich dziąseł. Często są nieświadomi konsekwencji, do których mogą doprowadzić zaniedbania.

Jednocześnie co trzeci Polak cierpi na wrażliwość zębów (aż 35% naszych rodaków). Ponad połowa pacjentów akceptuje jednak codzienny ból zębów wywołany nadwrażliwością zębiny i nie zgłasza się z tym problemem do lekarza dentysty. Wrażliwość zębów powoduje ogromny dyskomfort i obniża jakość życia, a niedostateczna lub niewłaściwa pielęgnacja może stać się przyczyną rozwoju chorób przyzębia czy próchnicy.

Powszechne są także problemy Polaków używających protez zębowych. Takich osób jest w Polsce aż 8,2 mln, przy czym protezę zębową nosi aż 69% osób powyżej 60. roku życia. Doświadczają oni uciążliwych i krępujących dolegliwości, takich jak przedostawanie się cząstek pokarmu pod protezę, na które skarży się 76% osób używających protez zębowych, czy wiążąca się z tym konieczność wypłukiwania protezy wielokrotnie podczas dnia – 68% użytkowników. Wśród innych problemów Polacy wymieniają m.in.: podrażnienia i uwieranie w trakcie noszenia protezy, konieczność unikania niektórych pokarmów czy obawa przed wypadaniem protezy.

Ogólnopolska kampania edukacyjna „Dni Konsultacji Stomatologicznych” ma za zadanie zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat specyfiki wszystkich wymienionych problemów, metod ich rozpoznawania, a także wskazać skuteczne sposoby radzenia sobie z nimi.

Merytoryczny patronat nad kampanią „Dni Konsultacji Stomatologicznych” objęło Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, którego Prezydent, prof. dr hab. Marek Ziętek, stanął na czele Rady Ekspertów akcji. W jej skład wchodzą autorytety z dziedziny stomatologii: dr n. med. Danuta Nowakowska oraz dr n. med. Zofia Sozańska. Partnerem akcji jest firma GlaxoSmithKline.

Szacujemy, że w ciągu jednego weekendu badań może zostać przebadanych ponad 500 osób, natomiast w trakcie całej akcji liczymy na obecność co najmniej 5000 Polaków. W przypadku znacznego zainteresowania Polaków, w przyszłości zostaną zorganizowane kolejne edycje kampanii.

Źródło: dnistomatologii.pl/mn

