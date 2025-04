Jakie są rodzaje uszkodzeń urazowych prącia?

Najczęściej występującym urazem prącia jest złamanie podczas odbywania stosunku seksualnego, do którego dochodzi na skutek gwałtownego, nadmiernego zgięcia członka. Następuje przerwanie ciągłości osłonki białawej jednego lub obu ciał jamistych, powięzi a czasem także cewki moczowej. Złamanie prącia objawia się silnym bólem, ustąpieniem wzwodu, masywnym obrzękiem i krwiakiem, często również następuje charakterystyczny trzask. W przypadku złamania prącia należy dążyć do szybkiego zszycia uszkodzonych struktur. Takie postępowanie zmniejsza rozmiar blizny i zapobiega późniejszemu skrzywieniu członka.

Do innych rodzajów urazów prącia należą oskalpowanie, czyli zdarcie skóry z powierzchni członka oraz częściowa lub całkowita amputacja. W przypadku amputacji należy starannie umyć i umieścić amputowany fragment w sterylnym pojemniku z lodem, co znacznie zwiększa szansę na powodzenie operacji przyszycia i przeżycie amputowanej części prącia.

Reklama

Do czego może prowadzić uraz jąder?

Wśród urazowych uszkodzeń jąder i moszny, najczęściej obserwuje się uraz jądra prawego, zwykle wyżej położonego i łatwiej narażonego na dociskanie do spojenia łonowego. Urazy jąder dzieli się na: otwarte i zamknięte. W przypadku tych drugich, rozpoznanie stawia się na podstawie badania ultrasonograficznego, które może być jednak trudne do oceny w przypadku krwiaka w osłonce pochwowej. Urazy otwarte są znacznie poważniejsze w konsekwencjach. Jeśli dojdzie do rozkawałkowania uszkodzone jądro należy amputować. W innych przypadkach takich jak stłuczenie czy rozerwanie zazwyczaj udaje się uratować jądro. Wystąpienie dużego krwiaka czy obrzęku wymaga zoperowania w celu uniknięcia niedokrwiennemu zanikowi jądra z powodu ucisku.

Reklama

Jak dochodzi do urazowego uszkodzenia cewki moczowej u mężczyzn?

Urazy cewki tylnej (część sterczowa oraz błoniasta) związane są głównie ze złamaniami miednicy i wtórnym uszkodzeniem cewki odłamkami kostnymi. Uraz cewki tylnej objawia się najczęściej obecnością krwi w ujściu zewnętrznym cewki oraz utrudnieniem odpływu moczu.

Do urazów przedniej części cewki (w obrębie opuszki i prącia) dochodzi zazwyczaj podczas urazów krocza – kopnięcie lub upadek na twardy przedmiot. Charakterystycznymi objawami urazu cewki przedniej są krwiak i obrzęk krocza. Jeśli podejrzewa się uraz cewki przedniej należy wykonać uretrografię.

Polecamy: Penis - sytuacje awaryjne