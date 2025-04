W przyrodzie jest całe mnóstwo pierwiastków. Każdy z nich ma odrębne zastosowanie. Niektóre także wspierają swoje działanie, by usprawnić przebieg pewnych procesów lub spotęgować jakieś działanie. Jest wiele niezbędnych pierwiastków, bez których funkcjonowanie naszego ustroju, uległoby zachwianiu. Jednym z nich jest chrom.

Reklama

Chrom (Cr) to pierwiastek śladowy warunkujący różne reakcje. To prawdopodobnie on nasila działanie insuliny, wpływając jednocześnie na metabolizm cukrów. Jednak nie tylko – gdyż istnieją też przypuszczenia, jakoby chrom miałby także regulować przemiany białek i tłuszczów.

My znamy ten pierwiastek z reklam. Zazwyczaj proponuje się go osobom, które chcą schudnąć. Istnieją przypuszczenia, że chrom może pomóc zgubić zbędne kilogramy – ale nie jest on samodzielnym środkiem, pozwalającym na osiągnięcie takiego celu. Uznaje się go jako substancję pomocniczą, czyli wspomagacz. Podobnie ma się sprawa z gospodarką węglowodanową – podaż chromu może mieć swój udział, w normalizacji stężenia glukozy we krwi u osób cierpiących z powodu cukrzycy.

Dla człowieka istotną rolę odgrywa chrom, w tzw. postaci trójwartościowej.

Funkcje chromu w naszym organizmie:

pomoc w kontroli glikemii u ludzi chorych na cukrzyce (u zdrowych osób brak doniesień na temat takiego działania)

może mieć wpływ na redukcję masy ciała – jednak nie jest to potwierdzone doniesienie; pewne badania sugerują, że nie zauważa się istotnej roli chromu w tym aspekcie

Normy spożycia chromu

Unia Europejska określiła zapotrzebowanie na chrom, sugerując dzienną dawkę 40 µg6

Szkodliwość chromu

Chrom, który znajduje się w naszych pokarmach, nie wywołuje prawdopodobnie żadnych negatywnych oddziaływań. Wzbogacanie produktów spożywczych, jak również naudużywanie chromu, mogą skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi. Przedawkowanie chromu może destrukcyjnie wpływać na DNA, czyli na nasze geny. Wdrożenie suplementacji chromu jest wskazane, wóczas gdy istnieje jego niedobór. Jednak jak dotąd nie stwierdzono u nikogo jakichś patologii, wynikłych ze spożywnia 1mg chromu na dzień.

Wszechobecny pierwiastek, czyli źródła chromu

Chrom jest obecny i w wodzie, i w glebie, i w powietrzu. Oczywiście znajdziemy go też w pożywieniu. Główne źródła tego pierwiastka, to:

owoce morza (małże, ostrygi, krewetki, skorupiaki)

ryby (śledzie)

mięso zwierząt (wołowina, wieprzowina)

jaja (zwłaszcza żółtko)

pełnoziarniste produkty zbożowe, jęczmień, kukurydza

owoce (suszone daktyle, gruszki, )

warzywa (pomidory, brokuły)

orzechy (brazylijskie, laskowe)

grzyby

Chrom zatem znajduje się w wielu produktach spożywczych. Zanim sięgniemy po jego supelemnty, zapytajmy swojego lekarza, czy jest on nam wskazany i czy łykanie chromu ma jakikolwiek sens dla naszego organizmu. Jest wiele niepotwierdzonych doniesień na jego temat. Narazie wszystko opiera się na prawdopodobieństwie i przypuszczeniach.

Reklama

Opracowano na podstawie inormacji ze strony Eurpoejskiej Rady Informacji o Żywności (EUFIC)