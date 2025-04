Zaburzenia rytmu serca

Arytmia to jedno z najczęstszych powikłań po zawale serca. W trakcie zawału dochodzi do obumarcia pewnej części mięśnia sercowego. Cały mięsień sercowy stanowi integralną całość. Każda komórka kontaktuje się z kolejną poprzez sieć połączeń – tak właśnie przekazują sobie one nawzajem sygnały do rytmicznych skurczów (bicia serca).

Jeżeli jakaś część z tej integralnej całości przestaje działać, całe przewodzenie w sercu ulega upośledzeniu. Oczywiście serce będzie w stanie odnaleźć swój naturalny rytm, ale będzie trzeba mu w tym pomóc – lekarze robią to za pomocą podawanych leków. Dzięki nim serce może bić wolniej lub szybciej, z mniejszą lub większą siłą.

Bardzo często podawanie leków wystarcza w „naprawieniu” czynności serca. Jeśli jednak tak się nie stanie, konieczna jest operacja, która „uczynni” komórki, które nie pracują w pożądanym rytmie.

Zakrzepica

Zakrzepica to choroba, której przyczyna leży w zwiększającej się gęstości krwi. Naczynia krwionośne po zawale są uszkodzone, twarde i z mniejszą siłą pomagają sercu pompować i mieszać krew. Rozwija się większa tendencja do tworzenia zakrzepów w naczyniach krwionośnych (czyli zlepiania się płytek krwi, szczególnie w częściach oddalonych od serca – czyli w kończynach).

W ramach prewencji zakrzepicy podaje się choremu leki które mają działanie rozrzedzające krew i rozpuszczające ewentualne istniejące już zakrzepy.

Ostra niewydolność serca

Jest skutkiem wszelkich uszkodzeń serca, do jakich dochodzi w trakcie zawału. Serce przestaje prawidłowo pracować, chory musi przyjmować dużo leków o różnym działaniu, aby uczynnić te części mięśnia sercowego, które zostały uszkodzone w trakcie zawału.

Uszkodzenia mechaniczne serca

Są to powikłania, które mogą wystąpić w ciągu kilku dni od zawału. Uszkodzony mięsień sercowy pracuje z większym wysiłkiem. W związku z tym faktem serce nie przystosowane do większego wysiłku, może ulec kolejnym usterkom takim jak pękniecie ściany serca, pęknięcie mięśnia brodawkowatego (mięsień znajdujący się w środku serca) lub pęknięcie przegrody międzykomorowej. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne, leczone są najczęściej operacyjnie.

Ponowny zawał serca

Po przebytym zawale może wystąpić kolejny. W ciągu kilku lat od zawału prawdopodobieństwo wzrasta kilkukrotnie. Jeśli natomiast kolejny zawał występuje w ciągu kilku dni nazywa się on dorzutem zawału serca. Martwica mięśnia sercowego ulega powiększeniu – pacjent ponownie odczuwa ból oraz pozostałe dolegliwości. Najczęściej pacjent znajduje się jeszcze w szpitalu po poprzednim epizodzie zawału, gdzie lekarze są w stanie udzielić pacjentowi fachowej pomocy.

