Jak wskazują wyniki badania, Rodzinny Ambasador Zdrowia to osoba częściej i głębiej interesująca się zagadnieniami związanymi ze zdrowiem, do której w razie choroby lub po porady zdrowotne zwraca się jej najbliższe otoczenie. Dla 74% Polek i Polaków taką osobą w rodzinie jest kobieta (najczęściej mama, żona lub partnerka).

„W codziennej praktyce często spotykamy się z osobami, które wykazują duże zainteresowanie problemami zdrowia i zdrowego stylu życia. W każdej rodzinie jest osoba wykazująca większą praktyczną wiedzę medyczną niż inne. W mojej rodzinie była to mama, która zawsze wiedziała jak założyć opatrunek na starte kolana, co zrobić gdy boli ucho, jak radzić sobie z grypą i uczuleniem, a kiedy pójść do lekarza” – komentuje dr n. med. Piotr Gryglas.

Po wprowadzeniu w 2013 r. nowej definicji – tzw. stylów zdrowia, rozumianych jako strategie dbania o własne samopoczucie, obejmujące wszystkie wymiary zdrowia określone przez WHO (fizyczny, psychiczny i społeczny), najnowsze badanie USP Zdrowie stanowi kolejny krok w poznaniu i rozumieniu podejścia Polaków do zdrowia. Poprawni Optymiści to najczęściej występujący styl zdrowia zarówno wśród kobiet (26%), jak i mężczyzn (24%). Jednocześnie najbardziej charakterystyczne rysy tego stylu zdrowia reprezentuje więcej Polek niż Polaków – to kobiety badają się bardziej regularnie (59% vs 43%), jedzą owoce i warzywa kilka razy dziennie (51% vs 32%) czy poszukują informacji zdrowotnych (39% vs 26%). Kobiety silnie reprezentują także styl zdrowia Zmęczonych Herosów (19%), dwukrotnie częściej niż mężczyźni żywiąc przekonanie, że mogłyby lepiej dbać o siebie, ale nie mają na to czasu. 12% kobiet to przedstawicielki Niepocieszonych Podjadaczek, przy czym charakterystyczny jest dla nich brak satysfakcji z relacji z otoczeniem (16% czuje się samotna, a 26% deklaruje, że nie ma na kim polegać). Najmniej kobiet znajduje się w segmentach Towarzyskich Hedonistów (4%), Zdesperowanych Buntowników (6%), Świadomych Indywidualistów (10%) oraz Pogodnych Mędrów (10%). Jedynie co siódma Polka reprezentuje styl zdrowia Pozornych Twardzielek, podczas gdy jest on drugim najbardziej rozpowszechnionym stylem zdrowia mężczyzn (19% Polaków to Pozorni Twardziele).

Zdaniem dr Tomasza Sobierajskiego, socjologa zdrowia „Społeczne i kulturowe role kobiet w Polsce – pomimo zmian, jakie następują – w wielu wypadkach sprowadzają je do roli opiekunki, piastunki, strażniczki domowego ogniska, a inaczej rzecz ujmując osoby odpowiedzialnej za zdrowe funkcjonowanie członków rodziny”.

Jak wskazują dane z raportu USP Zdrowie – Style Zdrowia Polek i Polaków, to bliscy dają nam motywację do dbania o siebie, a w zadowoleniu z życia ogromną rolę odgrywają relacje z otoczeniem. Satysfakcja w tej sferze życia pomaga nam dbać o swoje zdrowie, a także troszczyć się o bliskich.

„Rodzinni Ambasadorzy Zdrowia wydają się najlepiej rozumieć, iż profilaktyka jest najlepszym sposobem dbania o zdrowie (w zdecydowanej większości regularnie wykonują badania, stosują się do zaleceń lekarzy i aktywnie poszukują informacji o zdrowiu), dlatego sami są godnymi zaufania doradcami. Ich wsparcie może być dla nas nie tylko źródłem wiedzy, lecz także energii, którą możemy poświęcić zdrowiu swojemu i swoich bliskich.” – mówi psycholog, Maria Rotkiel.

Już teraz na stronie www.stylezdrowia.pl każdy może sprawdzić swój indywidualny styl zdrowia oraz skorzystać z wielu przydatnych dla zdrowia porad.

