W najbliższych dniach do Polski dotrze potężny wyż baryczny, określany jako antycyklon, który spowoduje rekordowy wzrost ciśnienia atmosferycznego. Eksperci oceniają, że ciśnienie wyniesie nawet 1050-1051 hPa. To może dać się we znaki osobom wrażliwym na zmiany pogodowe. Dolegliwości będą najbardziej odczuwalne 19-20 marca, lecz niektóre osoby mogą czuć się gorzej do kilkunastu godzin wcześniej. Warunki atmosferyczne nie zmienią się spektakularnie – nadal w nocy może być mróz, opady, jeśli będą, to niewielkie.

Reklama

Jak antycyklon wpłynie na zdrowie i samopoczucie?

Antycyklon jest rodzajem cyrkulacji powietrza, który jest charakterystyczny dla wyżu ciśnieniowego. Osoby podatne na zmiany pogody w trakcie obecności antycyklonu nad Polską (lub wcześniej) będą odczuwać:

bóle głowy,

zwroty głowy,

rozdrażnienie,

senność, zmęczenie,

trudności z koncentracją,

pogorszenie sprawności fizycznej,

bóle mięśniowe i stawowe.

Jak wysokie ciśnienie atmosferyczne wpływa na zdrowie? Niestety osoby z chorobami przewlekłymi mogą zauważyć u siebie nasilenie objawów tych schorzeń. Niektórzy skorzystają z aury wysokiego ciśnienia. Osoby, które z reguły mają niskie parametry ciśnienia tętniczego, mogą w czasie wyżu barycznego odczuwać poprawę samopoczucia. Część niedociśnieniowców przed nagłą zmianą pogody może jednak poczuć się gorzej.

Kto jest najbardziej podatny na zmianę ciśnienia atmosferycznego?

Zmiany ciśnienia to jeden z najsilniejszych czynników pogodowych wpływających na samopoczucie. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nawet 70% Polaków reaguje na zmiany pogodowe, a niektórzy są wyjątkowo wrażliwi. Do meteoropatów częściej należą:

osoby starsze,

kobiety,

osoby zestresowane i osłabione,

unikające aktywności fizycznej,

osoby z chorobami przewlekłymi, np. chorobami układu krążenia, w tym z nadciśnieniem, chorobami reumatycznymi lub układu oddechowego,

mieszkańcy miast.

Aby poprawić samopoczucie w tym czasie, powinniśmy unikać przemęczania się, pić odpowiednią ilość płynów, przyjmować lekkie posiłki i spacerować. Możemy też przyjąć suplementy wspomagające pracę układu nerwowego, szczególnie magnez.

Reklama

Czytaj także:

Mgła mózgowa – objawy, przyczyny, jak sobie pomóc

Domowe sposoby na ból głowy (napięciowy, migrenowy, klasterowy)

Niskie ciśnienie (hipotonia) - objawy, przyczyny i postępowanie

Jak obniżyć ciśnienie krwi?