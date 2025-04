Badacze z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego przebadali profesjonalnych i dopiero uczących się perfumiarzy, zwanych niekiedy obrazowo „nosami”. Każdy z nich w czasie wykonywania badania został poproszony o wyobrażenie sobie zapachu substancji zapisanej na monitorze. Okazało się, że zarówno mistrzowie w dziedzinie zapachów, jak i dopiero uczący się studenci wykorzystują obszar mózgu zwany pierwotną korą mózgową (korę gruszkowatą) zarówno do odbioru, jak i rozpoznawania śladów zapachowych oraz wyobrażania sobie różnych aromatów.

Dodatkowo udało się ustalić, że trening w rozpoznawaniu zapachów wpływa na funkcjonowanie komórek nerwowych zaangażowanych w ten proces. Co ciekawe razem z rosnącym doświadczeniem spada podstawowa aktywność tych komórek. Dzięki temu komunikacja na poziomie neuronów zachodzi zdecydowanie szybciej i skuteczniej, a informacja jest dostarczana w sposób bardziej swoisty. Jednocześnie udowadnia to, że regularny trening rozwija zdolność percepcji i wyobrażanie sobie zapachów i to bez względu na nasze wrodzone umiejętności. Choć jak twierdzą naukowcy trening taki nie należy do łatwych. Każdy jest bowiem w stanie wyobrazić sobie pokój i potrafi nawet się po nim przejść w myślach, czy zanucić dawno temu słyszaną melodię. Jednak przywołanie zapachu nawet ulubionego ciasta nie należy już do łatwych.

Wyniki tego badania dają kolejny dowód na to, że ludzki mózg ma wręcz nieograniczone możliwości adaptacyjne i może dostosowywać się do naszych potrzeb.

Źródło: Science Daily/ kp