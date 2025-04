Przyczyną pieczenia w klatce piersiowej jest cofanie się treści żołądka do przełyku. Dzieje się tak przy zaburzeniu mechanizmu skurczów przełyka i żołądka.

Reklama

Może to być powodowane między innymi nieprawidłową dietą, otyłością czy przepukliną przełyku. Jeśli zgaga dokucza tylko czasem, wystarczy zastosować jeden z preparatów neutralizujących kwas żołądkowy, np. pastylki do ssania lub tabletki z ranitydyną. Jeżeli jednak dolegliwości występują co 2-3 dni, warto skonsultować się z lekarzem. Są bowiem leki (tylko na receptę) likwidujące przykre objawy. Gdy zgaga mimo to nawraca, trzeba zrobić szczegółowe badania, np. gastroskopię.