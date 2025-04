Nasz mózg sprawnie funkcjonuje tylko wówczas, gdy jest dobrze odżywiony, ma zapewniony stały dopływ krwi, a wraz z nią tlenu.



Z upływem lat delikatne naczynia krwionośne mózgu tracą stopniowo swoją elastyczność, stają się bardziej przepuszczalne, co odbija się na jego pracy. Nie wszystkie jednak problemy z zapamiętywaniem, spowolnieniem myślenia należy składać na karb wieku. Zdarzają się sytuacje, gdy sprawność mózgu u młodych ludzi nagle maleje. Mają na to wpływ różne schorzenia, omdlenia, duszności. Najmniejsze bowiem zakłócenie w dopływie utlenionej krwi do komórek mózgu, a tym bardziej przerwa (nawet najkrótsza) w jej dostawach odbija się na jego stanie i wpływa na sprawność funkcjonowania. Podobnie mogą działać niektóre leki psychotropowe, środki nasenne, używki. Pracę mózgu również dezorganizuje zbyt niskie ciśnienie krwi.



W jaki sposób zioła wpływają na pamięć

We wszystkich tych sytuacjach można się skutecznie wspomagać ziołami. Dzięki nim nie tylko poprawimy obecną kondycję mózgu, ale przede wszystkim nie dopuścimy do powstania i utrwalenia się zmian, które wpłyną na naszą zdolność zapamiętywania i sprawność myślenia w przyszłości. Obecne w niektórych ziołach substancje biologicznie czynne, korzystnie wpływają na zdrowie mózgu, chronią go przed uszkodzeniami, poprawiają jego funkcjonowanie.

Reklama

Na czym polega dobroczynne działanie roślin?

Zawierają antyoksydanty (przeciwutleniacze), które niszczą wolne rodniki odpowiedzialne za uszkodzenia komórek.

- odżywiają mózg, dostarczając zwiększoną ilość tlenu i glukozy, które są niezbędne jego komórkom do prawidłowego funkcjonowania.

- wspomagają neuroprzekaźniki. Są to substancje (m.in. dopamina, serotonina), za pośrednictwem których komórki nerwowe komunikują się ze sobą. Zioła albo zwiększają ich pro- dukcję, albo spowalniają tempo ich rozpadu.

- zawierają tzw. neuroprotektory, związki, które chronią komórki nerwowe przed uszkodzeniami spowodowanymi nieprawidłowym, osłabionym krążeniem krwi lub substancjami toksycznymi. Jest to bardzo ważne, ponieważ raz uszkodzona komórka nerwowa nie może zostać odbudowana, na jej miejsce nie pojawi się też nowa. Przyjrzyjmy się dwóm ziołom, które mają takie bezcenne dla mózgu właściwości.

Barwinek mniejszy (Vinca minor)

Odżywia mózg. W medycynie ludowej barwinek stosowano przy zaburzeniach nerwowych, napadach epilepsji, koszmarach sennych. Dziś wiadomo, że roślina ta może być najlepszym przyjacielem mózgu. Zwiększa jego dotlenienie, ma właściwości przeciwmiażdżycowe. Działanie to zawdzięcza zwłaszcza jednemu składnikowi - winkaminie. Substancja ta rozszerza naczynia krwionośne, poprawia krążenie mózgowe. Winkamina jest także pożeraczem wolnych rodników i to dość szczególnym - po zażyciu zmierza wprost do mózgu.

Jak stosować barwinek? Wyciągi z jego ziela stosowane od czasu do czasu wspomagają pracę mózgu. Zażywane regularnie zapobiegają zmianom związanym z wiekiem. Można pić 3 razy dziennie szklankę naparu z ziela barwinka mniejszego(1 łyżka ziół na szklankę wody).

Miłorząb japoński (Ginkgo biloba)

Zapobiega starzeniu się mózgu. Surowcem leczniczym są liście tego drzewa. Zawierają flawonoidy i terpeny (bilobolid oraz - jako jedyna roślina - glinkolidy). Substancje obecne w liściach miłorzębu japońskiego mają silne działanie przeciwutleniające. Właśnie dlatego wyciągi z nich chronią przed uszkodzeniami naczynia krwionośne zaopatrujące mózg w krew oraz tlen, regulują przepuszczalność naczyń włosowatych, zapobiegają ich pękaniu. Skutecznie poprawiają ukrwienie komórek mózgowych. Wyciągi z liści miłorzębu pomagają również w utrzymaniu naszego obecnego stanu pamięci, a nawet zwiększają zdolność zapamiętywania. Poprawiają sprawność umysłową i psychiczną, ułatwiają koncentrację uwagi. Badania naukowe wykazały także, że wyciągi z liści tej rośliny mogą znacznie łagodzić objawy choroby Alzheimera, niezależnie od jej zaawansowania. Stwierdzono, że podawanie leków z miłorzębu pacjentom z łagodnymi zaburzeniami w pracy mózgu wyraźnie poprawia ich zdolność zapamiętywania, ułatwia im codzienne funkcjonowanie. Natomiast u chorych z poważnymi zaburzeniami spowalnia rozwój choroby.

Reklama

Jak wybierać i stosować leki?

Lecznicze działanie mają tylko wyciągi alkoholowe, ponieważ substancje czynne obecne w liściach miłorzębu nie rozpuszczają się w wodzie.

Kupując leki z tej rośliny, trzeba wybierać preparaty standaryzowane (w aptekach dostępne są bez recepty np. tabletki Ginkofar, Bilobil).

Choć niektóre osoby twierdzą, że zauważają poprawę już po kilku tygodniach stosowania leku, warto kontynuować kurację przynajmniej przez cztery miesiące.

Ostrzeżenie: Leków z miłorzębu nie wolno stosować jednocześnie ze środkami przeciwzakrzepowymi, ponieważ mogą nasilać ich działanie.

(EB)