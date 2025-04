Która z kobiet nie miała choć raz w życiu „przeziębienia” pęcherza? Infekcje dróg moczowych są szczególnie częste u młodych kobiet, prowadzących aktywne życie seksualne. Anatomia kobiecych narządów moczowo-płciowych nie sprzyja zapobieganiu zakażeniom. Mimo pewnych mechanizmów ochronnych u kobiet o wiele łatwiej o infekcję niż u mężczyzn. Cewka moczowa jest znacznie krótsza i prosta, jej ujście znajduje się blisko pochwy i w niedalekiej odległości od odbytu. Nawet kobietom prawidłowo dbającym o higienę intymną zdarzają się infekcje pęcherza.

Najczęściej infekcje powodowane są przez bakterie, a wśród nich przoduje Escherichia coli, bakteria licznie bytująca w końcowym odcinku przewodu pokarmowego.

Polecamy: Rak jelita grubego - co jeść, aby go uniknąć?

Reklama

Klasyczne objawy zapalenia pęcherza

częste oddawanie moczu,

parcie na pęcherz,

pieczenie przy oddawaniu moczu,

mocz mętny o silnym zapachu,

ból podbrzusza lub okolicy lędźwiowej pleców,

gorączka.

Na infekcję pęcherza moczowego najbardziej narażone są kobiety aktywne seksualnie, również te chorujące na cukrzycę bądź będące w ciąży. Jeśli zapalenie pęcherza ciągle nawraca lub zdarza się częściej niż 4 razy w roku, konieczna może być wizyta u urologa, żeby wykluczyć wady układu moczowego.

Jak leczyć

Gdy objawy nie są bardzo nasilone i nie masz gorączki, możesz spróbować leczenia domowymi sposobami. Pomaga picie dużej ilości płynów, ogrzewanie okolicy podbrzusza, nasiadówki z gorącej wody z dodatkiem ziół np. rumianku. Jeśli jednak objawy nie ustępują po kilku dniach i dochodzi do nich podwyższona temperatura, trzeba zgłosić się do lekarza. Może to być lekarz pierwszego kontaktu, który zleci badanie ogólne moczu oraz przepisze odpowiednie leki. Najczęściej w infekcji pęcherza moczowego stosuje się furaginę, czasem jednak trzeba podać antybiotyki.

Polecamy: Jakie są objawy chorób kobiecych?

Reklama

Zapobieganie

Jeśli masz skłonności do infekcji pęcherza, warto pomyśleć o profilaktyce. Najważniejszą rzeczą jest picie dużej ilości płynów, które przepłukują układ moczowy i usuwają z niego bakterie. Unikaj sytuacji, kiedy zbyt długo wstrzymujesz się przed pójściem do toalety – zaleganie moczu w pęcherzu sprzyja infekcjom. Dbaj o to, żeby nie wyziębiać okolicy podbrzusza i pleców – ubieraj się rozsądnie.

Uznanym środkiem profilaktycznym jest żurawina, możesz więc udać się do apteki po jeden z preparatów z żurawiną, dostępnych bez recepty. Ważne jest także higiena dróg moczowych – częste podmywanie się, mycie i podcieranie w kierunku od przodu do tyłu, a także oddawanie moczu po stosunku płciowym to dobre nawyki, które powinna stosować każda kobieta.