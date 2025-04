Fot. Fotolia

Jak podkreślają specjaliści, przejedzenie, spożywanie niezdrowych posiłków czy alkohol sprzyjają powstawaniu dolegliwości wątrobowych. Dlatego w czasie, gdy nasza dieta jest daleka od ideałów, mogą uaktywnić się problemy z wątrobą. Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nie zawsze tego typu dolegliwości znikają samoistnie. Przeciążona wątroba często nie jest w stanie sama się zregenerować, a pracować przecież musi cały czas.

Zdarza się też, że takie okresy nieodpowiedniego odżywiania są właśnie pretekstem do ujawnienia się istniejących już od dłuższego czasu uszkodzeń wątroby, które wymagają szybkiego podjęcia leczenia.

Do czego jest potrzebna wątroba?

Wątroba, choć niestety kojarzona głównie z trawieniem, odpowiada za szereg niezbędnych funkcji w naszym organizmie. Wśród nich można wymienić między innymi usuwanie toksyn, magazynowanie ważnych witamin, udział w gospodarce hormonalnej oraz prawidłowy przebieg procesów metabolicznych – troskę o optymalny poziom cukrów, białek i tłuszczy. Wątroba jest naszym wewnętrznym „żołnierzem”, który jako pierwszy próbuje walczyć z nadmiarem niepotrzebnych składników w organizmie, ale też dba o dostarczanie w odpowiednim czasie i optymalnych ilościach substancji niezbędnych.

Podsumowując, organizm nie może funkcjonować bez wątroby, a jej słaba kondycja wpływa na nasze zdrowie, samopoczucie i wygląd.

Dolegliwości wątrobowe i problemy z trawieniem

Wątroba słynie ze swoich zdolności regeneracyjnych, ale powinniśmy pamiętać, że popełniane latami żywieniowe błędy prowadzą do jej uszkodzenia. Byłoby prościej, gdyby za każdym razem, gdy dzieje się coś niepokojącego, organizm nas o tym informował. Niestety, chora wątroba często nie daje charakterystycznych objawów. Zmęczenie czy osłabienie możemy przecież traktować jako efekt przepracowania lub nieprzespanej nocy. Czy przyjdzie nam od razu do głowy myśl, że to wątroba daje o sobie znać? A odczuwane gniecenie, wzdęcia czy ucisk również możemy potraktować jako przemijające problemy trawienne.

Jak złagodzić objawy dolegliwości wątrobowych?

Eksperci zwracają uwagę, że nawet gdy winą za pojawienie się wspomnianych dolegliwości obarczamy przejedzenie, nie powinniśmy przejść z tym do porządku dziennego. Sygnał, jaki przesyła nam organizm powinien stanowić impuls do działania, czyli w pierwszej kolejności do konsultacji z lekarzem.

Chociaż objawy mogą minąć po jakimś czasie, nie oznacza to, że nasza wątroba jest już w pełni zregenerowana i zdrowa.

Złagodzić objawy związane z wątrobą można dzięki odpowiedniej diecie. Kiedy jednak dochodzi do jej uszkodzenia, konieczna jest wizyta u lekarza, który zleci odpowiednie badania i powie, jak należy postępować. Jednocześnie, gdy wiemy już, co nam dolega, możemy sami w bezpieczny sposób zadbać o wątrobę poprzez zastosowanie leków wspomagających jej regenerację. Przy wyborze preparatu należy zwrócić uwagę na jego właściwości lecznicze. Nie każdy bowiem dostępny w aptece środek jest odpowiedni dla uszkodzonej wątroby.

W przypadku istniejących już problemów, należy sięgać po sprawdzone preparaty o statusie leku, zbadane pod względem skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Należy pamiętać, że suplementy diety nie leczą! Są to preparaty, które mogą jedynie wspierać fizjologiczne funkcje zdrowej wątroby.

Leki na dolegliwości wątrobowe - co powinny zawierać?

A zatem na co należy zwrócić uwagę? W większości schorzeń wątroby dochodzi do tworzenia się ubytków fosfolipidowych w obrębie błon komórek wątrobowych, które wymagają uzupełnienia. Fosfolipidów jest wiele, ale ten najważniejszy, odpowiedzialny za prawidłową budowę błon komórkowych to fosfatydylocholina. Wbudowywanie fosfatydylocholiny w uszkodzone komórki uzupełnia istniejące ubytki powstałe wskutek procesu chorobowego. Za podstawowe działanie fosfolipidów (fosfatydylocholiny) uważa się przyspieszenie regeneracji i stabilizację błon komórkowych.

Zarówno w przypadku dolegliwości związanych z przejedzeniem, jak i problemów z wątrobą, które pojawiają się w innych sytuacjach, warto sięgnąć po preparaty z wysokooczyszczonymi fosfolipidami, które zawierają minimum 72% fosfatydylocholiny. Ta aktywna klinicznie substancja – prawdziwa esencja leku, wnika w komórki wątroby i wspomaga ich regenerację.

