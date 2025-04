Odpowiednio zaopatrzona domowa apteczka jest niezbędna w każdym domu. Powinna zawierać m.in. plastry opatrunkowe, środki dezynfekujące, jak również podstawowe leki przeciwbólowe. Pamiętajmy, że sięgamy po nią najczęściej w nagłych przypadkach, kiedy musimy działać szybko. Dlatego powinna być poręczna i dobrze przechowywana, tak by zawarte w niej preparaty nie straciły swoich właściwości.

Domowa apteczka - segregacja

Zachowanie porządku w apteczce ułatwi szybkie odnalezienie potrzebnego leku. W miejscu najłatwiej dostępnym powinny znajdować się materiały opatrunkowe różnej wielkości, opaski do umocowania opatrunków, bandaże oraz środki dezynfekujące, np. woda utleniona czy jodyna. Swoje stałe miejsce powinny mieć leki przyjmowane regularnie. W oddzielnym miejscu powinny znajdować się tzw. przybory trwałe, m.in. termometr, nożyczki, gruszka gumowa. Jeżeli w domu mieszkają małe dzieci apteczka powinna znajdować się w miejscu dla nich niedostępnym.

Domowa apteczka - odpowiednie przechowywanie leków

Leki należy przechowywać w ich własnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Najlepiej w bardziej zaciemnionym miejscu, ponieważ słońce i wysoka temperatura obniżają skuteczność ich działania. Każdy preparat powinien być opisany, z jasno wskazaną nazwą, dawkowaniem, zastosowaniem oraz datą ważności. Zawartość apteczki powinniśmy sprawdzać regularnie i oddawać do apteki leki przeterminowane.

Domowa apteczka - leki

Domowa apteczka powinna zawierać leki podawane w ramach doraźnej pomocy. Najczęściej stosowanym przez konsumentów typem leków, są leki przeciwbólowe. Zwróćmy uwagę, by były na bazie najczęściej rekomendowanych substancji leczniczych np. ibuprofenu i paracetamolu. Warto pamiętać, że ibuprofen ma szersze działanie niż paracetamol, gdyż oprócz funkcji przeciwbólowej i przeciwgorączkowej, zwalcza również stany zapalne. Przydadzą się także krople do nosa, oczu, uszu, czy leki na dolegliwości żołądkowe, np. zgagę.

